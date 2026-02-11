Kar altında İstiklal Marşı'nı okuyan çocuk yürekleri ısıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Kar altında İstiklal Marşı'nı okuyan çocuk yürekleri ısıttı

Haberin Videosunu İzleyin
Kar altında İstiklal Marşı\'nı okuyan çocuk yürekleri ısıttı
11.02.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kar altında İstiklal Marşı\'nı okuyan çocuk yürekleri ısıttı
Haber Videosu

Bitlis'in Mutki ilçesindeki bir öğrenci, yoğun kar yağışına rağmen İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyleyerek sosyal medyada büyük ilgi gördü. Atatürk İlkokulu'ndaki bu öğrenci, soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeden marşı içtenlikle söyledi. Öğrencinin bu kararlılığı ve heyecanı, kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce beğeni ve takdir yorumları aldı. Görüntüler, zor hava şartlarına rağmen milli değerlere sahip çıkan öğrencinin duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bitlis'in Mutki ilçesinde yoğun kar yağışına rağmen İstiklâl Marşı'na yürekten eşlik eden bir öğrenci, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bitlis'in Mutki ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda kaydedilen görüntülerde, soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeden İstiklâl Marşı'nı coşkuyla söyleyen çocuğun o anları izleyenleri duygulandırdı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DUYARLI DAVRANIŞI SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Marşa içtenlikle eşlik eden öğrencinin kararlılığı ve heyecanı, kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce beğeni ve takdir yorumları aldı. Görüntüler, zor hava şartlarına rağmen milli değerlere sahip çıkan öğrencinin duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Bitlis, Mutki, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kar altında İstiklal Marşı'nı okuyan çocuk yürekleri ısıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Sahra Şaş’ın dekoltesine ekipten jet müdahale Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:04
Elon Musk “suç ortağı“ demişti Utanç dosyasından çıkan isim olay
Elon Musk "suç ortağı" demişti! Utanç dosyasından çıkan isim olay
10:03
Elindekini gören şaşıp kalıyor Icardi ve Torreira’nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
09:52
Pedofili dosyasında infial yaratan detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Pedofili dosyasında infial yaratan detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
09:30
Ali Yerlikaya’ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis’te hiçbiri yanına gitmedi
Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 10:39:04. #7.11#
SON DAKİKA: Kar altında İstiklal Marşı'nı okuyan çocuk yürekleri ısıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.