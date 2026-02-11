Kar altında İstiklal Marşı\'nı okuyan çocuk yürekleri ısıttı

Bitlis'in Mutki ilçesinde yoğun kar yağışına rağmen İstiklâl Marşı'na yürekten eşlik eden bir öğrenci, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bitlis'in Mutki ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda kaydedilen görüntülerde, soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeden İstiklâl Marşı'nı coşkuyla söyleyen çocuğun o anları izleyenleri duygulandırdı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DUYARLI DAVRANIŞI SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Marşa içtenlikle eşlik eden öğrencinin kararlılığı ve heyecanı, kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce beğeni ve takdir yorumları aldı. Görüntüler, zor hava şartlarına rağmen milli değerlere sahip çıkan öğrencinin duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.