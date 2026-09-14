Kasapoğlu: "Her öğrencimizin kendi ihtiyaçlarına uygun bir eğitim almasını önemsiyoruz"

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İzmir'de özel eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İzmir'deki Şehit Hüseyin Dalkılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ve okul içinde bulunan Ayşe - Hasan Aydın Duyu Bütünleme Ünitesi'ni ziyaret etti.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde üç kademede eğitim verilen okulda 137 öğrenci, 55 öğretmen ve 6 personel bulunuyor. Otizmli, Down Sendromlu ve zihinsel yetersizliği olan, orta ve ağır düzeyde özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrencilere hizmet sunan okulda, tarım ve el sanatları gibi sosyal beceri atölyeleri de yer alıyor.

"Her öğrencimizin kendi ihtiyaçlarına uygun bir eğitim almasını önemsiyoruz"

Ziyaret sırasında okul öğretmenleri ve idarecileri ile bir araya gelerek sohbet eden Dr. Kasapoğlu, "Yeni eğitim öğretim yılının bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim öğretim ülkemiz için çok kıymetli. Biz özellikle bu başlangıcı sizlerle yapmak istedik. Çünkü özel eğitim apayrı bir hassasiyet. Hem sizlerin bu noktadaki çabası hem velilerimizin fedakarlıkları bambaşka. Her öğrencimizin öğrenme biçimi, ihtiyaçları ve ilerleme hızı farklı. Önemli olan, bu farklılıkları gözeten bir eğitim ortamı sunabilmek. Öğretmenlerimizin her bir öğrencimiz için verdiği emek çok kıymetli. Sabırları, bilgileri ve ailelerle kurdukları yakın ilişki için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğrenilenlerin günlük hayatta karşılık bulması çok değerli"

Okulun tarım ve el sanatları atölyeleri ile öğrencilerin uygulamalı eğitim çalışmalarına imkan sağlandığını ve okulda bir duyu bütünleme istasyonu bulunduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Bir öğrencimizin daha önce destek alarak yaptığı bir işi kendi başına yapabilmesi, öğrendiğini günlük hayatında kullanabilmesi çok önemli. Tarım ve el sanatları gibi uygulamalı çalışmaların önemini de burada görüyoruz. Öğrencilerimizin becerilerini artıran, kendilerini ifade etmelerine yardımcı olan her imkanı önemsiyoruz. Bu süreçte ailelerin de bilgiye ve desteğe ihtiyacı var. Öğretmenlerimizle ailelerimizin birbirini anlayarak, birlikte çalışması öğrencilerimizin gelişimine doğrudan katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Eğitim imkanlarını hayatın her döneminde güçlendirmeyi önemsiyoruz"

En küçük öğrencisi 7 yaşında olan okulda, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki eğitimin yanı sıra halk eğitimi kurslarının da yürütüldüğüne dikkat çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Burada eğitim, ilkokuldan yetişkinlik dönemine kadar uzanıyor. Halk eğitimi kurslarımız sayesinde 27 yaş ve üzerindeki 40 vatandaşımız öğrenmeye, becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Bu imkanların yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Çünkü eğitimde kazanılan becerilerin günlük hayatta kullanılabilmesi ve gelişmeye devam etmesi için desteğin sürekliliği gerekiyor. TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı olarak özel eğitime bu bütünlük içinde bakıyorum. Okuldaki eğitimin evde ve sosyal hayatta nasıl karşılık bulduğu, ailelerin hangi desteklere ihtiyaç duyduğu bizim için önemli. Öğretmenlerimizin deneyimleri ve ailelerimizin önerileri, mevcut hizmetleri geliştirmek için bize yol gösteriyor. Sorumluluğumuz, bu bilgiyi uygulanabilir çözümlere dönüştürmek."

"Öğrencilerimizin farklı sporlarla tanışmasını önemsiyoruz"

Yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında okula sağlanan spor malzemesi desteğine de değinilen ziyarette; İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından teslim edilen masa tenisi masası ve ekipmanları, taşınabilir basketbol potası, voleybol direği ve filesi, bocce takımı, koşu bandı, denge tahtası, antrenman setleri, minderler ve çeşitli egzersiz malzemeleri okulun kullanımına sunuldu.

Sağlanan malzemelerin beden eğitimi ve spor çalışmalarında kullanılacak ekipman çeşitliliğini artırdığını belirten Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak; "Bakanlık olarak 2020 yılında 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' başlıklı bir proje başlattık. Özel Eğitim Okullarına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor malzemeleri desteğinde bulunuyoruz. 6 yıldır devam eden bir proje. Bugün de burada İzmir'de ilk bu okuldan başlayarak dağıtımına geçiyoruz. Bu malzemelerin dışında da ne ihtiyacınız varsa yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Öğrencilerimizin farklı sporlarla tanışmasını, kendilerine uygun etkinliklere katılabilmesini önemsiyoruz. Bunun için öğretmenlerimizin kullanabileceği malzemelerin çeşitliliği de önemli. Birlikte oyun oynamak, hareket etmek ve bir etkinliğe katılmak, okul hayatının değerli bir parçası. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze sağladığı destek için teşekkür ediyorum. Bu malzemelerin öğrencilerimizin severek katıldığı çalışmalarda kullanılmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Dr. Kasapoğlu konuşmasını, "Yeni dönemde öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum. Öğretmenlerimize, okul yönetimimize ve çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor; evlatlarının eğitimi için emek veren bütün ailelerimizi sevgiyle selamlıyorum" sözleriyle noktaladı.