Kastamonu Üniversitesi\'nde 82 projenin finale kaldığı yarışmada 19 proje ödül aldı

Kastamonu Üniversitesi tarafından üç kategoride düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen uzman ve öğrencilerin projeleri yarıştı. Yarışmada derece elde eden proje sahiplerine para ödülleri verildi.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Teknokent A.Ş. ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğinde "Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı" yarışması düzenlendi. Başvuruları 4 Ekim'de biten "proje pazarına", yüzlerce proje başvurusu yapıldı. Başvuruda bulunan projeler arasında 82 proje, jüri ön elemeyi geçerek finale kaldı. Çeşitli kategorilerde dereceye giren 19 projeye ödül verildi.

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kastamonu Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Ödül Töreni, araştırma, geliştirme ve yenilik odaklı projeleri bir araya getirdi. İlk olarak Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Proje Pazarına başvurusu yapılan ve ön elemeyi geçen öğrenci ve uzmanların projeler, sergilendi. Sergide, proje sahipleri tarafından katılımcılara projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Serginin tamamlanmasının ardından jüri üyeleri projeleri değerlendirdi. Dereceye giren projeler ile özel ödüle layık görülen çalışmaların ödülleri, Kastamonu Üniversitesi Merkezi Kütüphane Cemil Meriç Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Yarışmada dereceye giren projelere ödülleri verildi

Öğrenci kategorisinde üçüncülük ödülünü Melek Terzi, "Atık Kalkan Projesi" ile kazandı. Türkü Açıkgöz'ün "BiotinClear: Biotin İnterferansının Pre-analitik Yönetimi için Mikroakışkan Numune Hazırlama Kartuşu" başlıklı projesi ikincilik ödülüne layık görülürken, birincilik ödülünü Mert Yasin Yılmaz'ın "Fısıltı Çoklu Omik Verili Yapay Zeka ile Erken Evre Pankreas Kanseri Biyobelirteci Keşfi" başlıklı projesi aldı.

Öğrenci kategorisindeki mansiyon ödülleri ise İrem Çetinkol'un "MCP Kalkan" isimli projesi ile Oğuz Yıldırım ve Baran Kalkan'ın "Hibrit İHA Kanadı Buz Önleme Sistemi" başlıklı çalışmasına verildi.

Girişimcilik kategorisinde ise üçüncülük ödülünü Kadir Doğanay'ın "Tarım-Tech: AR Destekli İnteraktif Tarım Simülasyonu" başlıklı projesi aldı. Şenol Karabaltaoğlu'nun "Pazar0" isimli projesi ikincilik ödülüne layık görülürken birincilik ödülü, Muhammed Eyup Kaya'nın "PrintHere-Akıllı Baskı Otomatı" başlıklı projesine verildi.

Akademisyen kategorisinde de üçüncülük ödülünü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Filik'in "FNanosil: Yerli ve Bitki Kökenli Yenilikçi Siali Stabilizasyon" başlıklı projesi aldı. İkincilik ödülü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur'un "Hidroksiapatit Nanopartikülü Modifiye Tek Kullanımlık Voltametrik Sensör ile Suda Fenol ve Parasetamol Tespiti" başlıklı projesine verildi. Birincilik ödülünü ise İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi Esranur Kızılhan'ın "Vacupulse" isimli projesi kazandı.

Akademisyen kategorisindeki mansiyon ödüllerine, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Yılmaz'ın "Nurse-Lab: Dijital Hemşirelik Uygulama Laboratuvarı" başlıklı projesi ile Kastamonu Üniversitesinden Doç. Dr. Erman Zurnacı'nın "Orman Yangınlarına Uzaktan ve Otonom Müdahale Sağlayan Fırlatma Sistemi" isimli çalışması layık görüldü.

Ayrıca törende Kastamonu Üniversitesi 20. Yıl Ödülü, Coşkun Cengiz'in "Skill Verse Mesleki Beceri Eğitim ve Simülasyon Platformu" başlıklı projesine verildi. Teknokent Özel Ödülü'nü Ahmet Gün'ün "Yapay Zeka Destekli Bütünleşik Finansal Bilgi ve Otonom Karar Destek Platformu" başlıklı projesi kazandı. Toplumsal Fayda Ödülü, Sümeyye Melek Yılmaz'ın "Engelsiz Kampüs" projesine verildi. COP31 Özel Ödülü ise Buğra Akçahasan'ın "Teknokanat" isimli projesine layık görüldü.

"Pankreas kanserinin ön teşhisinde kullanabilecek bir model geliştirdim"

Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mert Yasin Yılmaz, "Etkinliğe katılma sürecimiz aslında biraz acele olmuştu. Ben etkinliğe 14 Eylül gecesi başvurmuştum. Başvuruların bittiği gündü. Aslında başvurmayı da çok düşünmüyordum. Ama elimde böyle bir proje vardı, bir süredir çalışıyordum. Devamında geliştirme sürecime devam ettim. En sonunda hakeme ve jüriye sunacağım bir çıktım olması gerekiyordu. O çıktıları olabildiğince kısa sürede halledip yarışmaya katıldım. Birinciyim, mutluyum. 6-7 aylık bir araştırma, 3-4 aylık da bir geliştirme kısmı vardı. Çünkü tıp okumuyorum, mühendislik öğrencisiyim. Mühendislik öğrencisi olmamamdan dolayı da tıp literatürünü bilmiyorum. Literatür taraması çok uzun sürdü. Veri kaynağı bulmam çok uzun sürdü. Günün sonunda bu projede pankreas kanserinin ön teşhisinde kullanabilecek bir model. Pankreas kanseri, zor teşhis edilen, 3., 4. evreye teşhis edilen bir kanser modeli. Bu modeli teşhis edebilmek aslında kanla ki proteinlerle biraz mümkün oluyor" dedi.

"Cihazımızla inme tedavisinin ilerlemesini engellemiş oluyoruz"

İstinye Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Esranur Kızılhan ise, "Projemiz yaklaşık 8 aydır çalıştığımız bir proje. Biz, projemizde nörovasküler bir aspirasyon cihazı geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz sistem aslında manuel bir sistemden artık mikro bırakmalı ve kendi frekans derinlik ayarlamasını yapabilen bir sistem oluşturduk. İkinci bir mod eklemiş olduk. Burada da hem nöroloğun işini kolaylaştırdık hem de hastanın inme tedavisi sonrası oluşan komplikasyonları gidermiş olduk. Cihazımız sağlıkta kullanıyor. Özellikle son dönemlerde COVID-19 sonrası inme hastalıkların çok fazla artmasıyla beraber girişimsel nörologlarında çok fazla tedavi uygulamasına bağlı olarak, mevcut sistemde hem inme hastaların rahatlıkla pıhtıyı elde edip inme tedavisini ilerlemesini engellemiş oluyoruz. Son dakikaya kadar birincilik gelene kadar açıkçası bir tedirginlik oldu. Yani o birinciliği duymasam herhalde arkamı dönüp gidebilirdim. Çünkü bekliyordum, kendi projeme güveniyorum, ekibime güveniyorum. Güçlü bir ekibimiz var. Zaten projemizi mevcutta ilerletmeye devam ediyoruz. O yüzden aslında projeme güvenim tamdı. Birinci geldiğimden ötürü çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanı Dr. İbrahim Yavuz, Kastamonu Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, diğer illerin Teknokent temsilcileri, akademik personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.