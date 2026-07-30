Kayseri Büyükşehir’in ücretsiz YKS tercih danışmanlığına yoğun ilgi: Gençlerden tam not - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir’in ücretsiz YKS tercih danışmanlığına yoğun ilgi: Gençlerden tam not

Kayseri Büyükşehir’in ücretsiz YKS tercih danışmanlığına yoğun ilgi: Gençlerden tam not
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin KAYMEK Aile Akademisi koordinasyonunda Hunat Hatun Medresesi’nde başlattığı ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti, üniversite adayları ve ailelerinden yoğun ilgi görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK Aile Akademisi koordinasyonunda Hunat Hatun Medresesi'nde başlattığı ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti, üniversite adayları ve ailelerinden yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman rehber öğretmenler eşliğinde sunulan danışmanlık hizmeti, gençlerin geleceklerine yön verecek tercih sürecinde önemli bir rehber oluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversite adaylarının tercih sürecini bilinçli ve sağlıklı şekilde tamamlamaları amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti, ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime ve gençlere verdiği önem doğrultusunda KAYMEK Aile Akademisi koordinasyonunda yürütülen hizmet kapsamında, Hunat Hatun Medresesi'nde uzman rehber öğretmenler tarafından öğrencilere birebir tercih danışmanlığı sunuluyor.

Üniversite adaylarının puanları, başarı sıralamaları, ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda en doğru tercihleri yapmalarına katkı sağlayan danışmanlık hizmeti, öğrencilerin yanı sıra ailelerden de büyük ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi, gençlerin geleceklerine yön verecek en kritik süreçlerden biri olan üniversite tercih döneminde de onların yanında olmayı sürdürüyor.

YKS Tercih Danışmanlığı hizmetinde görev alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Aile Akademisi Uzman Danışmanı Muhammed Ali Akdağ, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hunat Hatun Medresesi'nin tarihi atmosferinde gençler ve aileleriyle bir araya geldiklerini belirterek, üniversite tercihlerinin öğrencilerin meslek hayatını şekillendiren en önemli aşamalardan biri olduğunu söyledi.

"Yoğun bir ilgi var"

Akdağ, "Gençlerimizin ilgi alanları, hedefleri ve başarı durumları doğrultusunda en doğru tercihleri yapmaları için rehberlik ediyoruz. Yoğun bir ilgi var. Üniversite tercihi yapacak tüm gençlerimizi bekliyoruz" dedi.

Hizmetten yararlanan, yeni mezun olan üniversite adayı Safa Kip ise tercih sürecindeki soru işaretlerini gidermek amacıyla danışmanlık hizmetine katıldığını belirterek, "Kafamdaki karışıklıkları gidermek ve farklı bakış açıları kazanmak açısından çok faydalı oldu. Bu imkanı sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehire tam not

Oğlu Eyüp Türk ile birlikte tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanan Zeliha Türk isimli vatandaş ise "Tercih sürecinde doğru bilgi almak bizim için çok önemliydi. Kafamızdaki soru işaretlerini gidermek adına buraya geldik. Bizlere destek olan Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında Hunat Hatun Medresesi'nde ücretsiz olarak sürdürülen YKS Tercih Danışmanlığı hizmetiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitimi öncelikli hizmet alanlarından biri olarak görmeye devam ederken, gençlerin akademik ve mesleki geleceklerine katkı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Kayseri, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kayseri Büyükşehir’in ücretsiz YKS tercih danışmanlığına yoğun ilgi: Gençlerden tam not - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir’in ücretsiz YKS tercih danışmanlığına yoğun ilgi: Gençlerden tam not - Son Dakika
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