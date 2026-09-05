KAYÜ'de Çıkrıkçıoğlu ailesinin yaptıracağı Bilişim Teknolojileri MYO'nun temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KAYÜ'de Çıkrıkçıoğlu ailesinin yaptıracağı Bilişim Teknolojileri MYO'nun temeli atıldı

KAYÜ\'de Çıkrıkçıoğlu ailesinin yaptıracağı Bilişim Teknolojileri MYO\'nun temeli atıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi'nde, hayırsever Çıkrıkçıoğlu ailesi tarafından yaptırılacak Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesinde, Hayırsever Çıkrıkçıoğlu ailesi tarafından yaptırılacak olan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene; senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hayırsever desteğinin Kayseri Üniversitesi'nin gelişimindeki önemine değinerek şunları söyledi:

"Kayseri Üniversitesi özelinde birçok eğitim ve uygulama merkezi binasında imzası bulunan Çıkrıkçıoğlu ailesine ve ilçe kampüslerimizin hayırseverlerine minnettarlığımızı sunuyoruz. Onların sağladığı desteklerle Kayseri Üniversitesi gelişimini sürdürerek bugünkü konumuna ulaşmıştır. Kurulduğu günden bu yana mesleki ve teknik yükseköğretime odaklanan üniversitemiz, 'iyiye, daha iyiye' anlayışı doğrultusunda fiziksel ve teknik altyapısını her geçen gün güçlendirmektedir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ın yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu binamızın temelini atıyoruz. Okul tamamlandığında mevcut bölümlerimizin yanı sıra bu alandaki yeni programları da bünyemize kazandırmayı hedefliyoruz."

Geçtiğimiz yıl eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu bünyesinde halihazırda, "dijital dönüşüm elektroniği, insansız araç teknikerliği, otonom sistemler teknikerliği, yapay zeka operatörlüğü" programlarında eğitim veriliyor.

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin güncel teknolojilerle donatılmış modern bir eğitim ortamına kavuşması; böylece bilişim teknolojileri alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine daha güçlü katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, 15 Temmuz, Kayseri, Rektör, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KAYÜ'de Çıkrıkçıoğlu ailesinin yaptıracağı Bilişim Teknolojileri MYO'nun temeli atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu
Isparta’da polisten hayat kurtaran müdahale “Heimlich“ diyerek yardım istedi Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! "Heimlich" diyerek yardım istedi
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü Odadan ABD askeri çıktı 12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza 500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza
Kaç maç ceza alacaklar Fenerbahçe’de gözler UEFA’da Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da
Market reyonlarında yeni dönem Artık tamamen yasak Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak

10:07
Tepki çeken tesettür defilesi
Tepki çeken tesettür defilesi
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
09:12
Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi
Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi
08:24
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
08:09
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 10:31:18. #7.12#
SON DAKİKA: KAYÜ'de Çıkrıkçıoğlu ailesinin yaptıracağı Bilişim Teknolojileri MYO'nun temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement