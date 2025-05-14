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Eğitim

Kocaeli Üniversitesi A Blok Boşaltıldı

Kocaeli Üniversitesi A Blok Boşaltıldı

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin A Blok'u çatlaklar nedeniyle boşaltıldı, eğitim diğer binalarda devam ediyor.

14.05.2025 14:09
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KOCAELİ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu İzmit Anıtpark Yerleşkesi'ndeki 4 katlı A Blok binası, yapısal çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel, "Orayı tedbiren eğitim-öğretime kapattık. Orada 3 tane bölümümüz var. Geçici olarak 3 bölümü de diğer binalarımıza, eğitim-öğretime devam etmeleri için yerleştirdik" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu İzmit Anıtpark Yerleşkesi'ndeki 4 katlı A Blok binası, yapısal çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan binada resim, heykel ve geleneksel Türk sanatları bölümlerinde eğitim gören 250 öğrenci, yerleşkedeki diğer 2 binaya gönderildi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada binada yapılan teknik incelemeler sonucunda yapısal bazı sorunlar tespit edildiği ve olası risklerin önüne geçmek amacıyla önlem olarak boşaltıldığı belirtilerek, bunun eğitim-öğretim faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı ifade edildi.

'A BLOKUMUZ, ÜNİVERSİTEMİZİN İLK BİNASI'

Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Süreyya Temel, konuya ilişkin DHA'ya konuştu. Prof. Dr. Temel, "Güzel Sanatlar Fakültemiz, 2012 yılında Hereke'den Anıtpark Yerleşkesi'ne transfer edildi. Bu binalar aslında üniversitemizin ilk rektörlük binası. Dolayısıyla yaş ömrü ile ilgili sorunlar vardı. O zamanlarda vardı, şimdi de var. Depremden oluşmuş herhangi bir sorun yok. Söz konusu olan A blokumuz, üniversitemizin ilk binası. O binanın yaş ömrü nedeniyle ufak-tefek çatlaklar var. Bu doğal bir şeydi çünkü artık yaş ömrünü tamamlamış. Ama burası 1999 depremini sağlam bir şekilde atlatmış bir kampüs. Şu an bulunduğumuz A blokta da ufak güçlendirmeler yapıldı; üst katta fazla bir kat vardı; o tıraşlandı. Burada depremde oluşmuş çatlaklar aslında süreçte oluşmuş çatlaklar. Onlar, bu depremde oluşan çatlaklar değil" diye konuştu.

'HEREKE'YE TAŞIMA FİKRİMİZ VAR'

Prof. Dr. Süreyya Temel, "Öğrencilerimizin de endişe yaşaması aslında ülkemizin bir deprem gerçeği. Deprem olduğu zaman kamuda bir farkındalık oluşuyor, ondan sonra bunlar hep unutuluyor. Sempozyumlar yapılıyor, yeniden kentleşmeler yapılıyor ama bir süre sonra maalesef bu gerçekler unutuluyor. Öğrencilerimizin bu hassasiyetine açıkçası biz de kayıtsız kalamadık. Orasının gerçekten depreme dayanıksız olduğunu bilsek öğrencileri elbette ki oraya sokmayız. Aşağı yukarı 13 senedir orada eğitim-öğretim yapıyoruz. Dolayısıyla bu son gelişmelerden sonra orayı tedbiren eğitim-öğretime kapattık. Orada 3 tane bölümümüz var. Geçici olarak 3 bölümü de diğer binalarımıza, eğitim-öğretime devam etmeleri için yerleştirdik. Çünkü eğitim-öğretim zaten 2-3 hafta sonra bitiyor. Yaz tatilinde de rektörlük olarak Güzel Sanatlar Fakültesi'ni Hereke'ye taşıma fikrimiz var. Orada bizim için bir bina yapılması planlanıyor. Bu süreçte buradaki 3 bölümümüzün sağlıklı eğitim alabilmesi için uygun bir yere yerleştirmemiz gerekiyor. Yaz tatilinde de bu işle ilgili bir çalışma yapacağız. Dolayısıyla şu an fakültemizde, kampüsümüzde eğiti öğretimle ilgili herhangi bir sorun yok. Herkes eğitim öğretimine devam ediyor" dedi.

'EĞİTİM ÖĞRETİM DEVAM EDİYOR'

Prof. Dr. Temel, "Ortalama 250 öğrencimiz var; sınıflar maksimum 20 kişi. Resim, heykel bir de geleneksel Türk sanatları bölümümüz var. Bunları uygun yerlere yerleştirdik. Eğitim- öğretim devam ediyor. Binadaki çatlaklar, şu an olduğumuz binada da var. Onlar aslında her evde olan çatlaklar. Bina ömrünü tamamladığı için ufak tefek çatlaklar var. Bu doğru ama taşıyıcı konstrüksiyonda herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Kocaeli Üniversitesi A Blok Boşaltıldı - Son Dakika

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