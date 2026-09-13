KPSS 3. oturumu Eskişehir'de başladı, sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak
ÖSYM'nin düzenlediği KPSS'nin 3'üncü oturumu, Eskişehir'de saat 10.15'te başladı. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilirken, sınav sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanacağı belirtildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 3'üncü oturumu Eskişehir'de başladı.
KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları, dün gerçekleştirilmişti. Sınavın 3'üncü oturumu bugün yapılıyor. Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de çok sayıda aday sınav heyecanı yaşarken, saatlerin 10.00'ı göstermesiyle salonlara girişler kapatıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek.
Sınav sonuçlarınım 7 Ekim'de açıklanacağı belirtildi.
Kaynak: İHA
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