KPSS Lisans Sınavı'nın 3'üncü Oturumu Başladı

ANKARA'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Sınavı'nın 3'üncü ve son oturumu başladı.

Kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi 3'üncü oturumuna katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylar, girişte detaylı aramaya tabi tutuldu. Adaylar, görevliler tarafından yanlarında toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen adaylar içeri alınmadı. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav 160 dakika sürecek ve saat 12.55'te sona erecek. 30 ilde 35 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavın pazar günü gerçekleştirilen oturumuna 40 bin 637 aday başvurdu.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,