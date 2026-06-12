Kürekdere'de Çocuk Oyunları Şenliği - Son Dakika
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Kürekdere'de Çocuk Oyunları Şenliği

Kürekdere\'de Çocuk Oyunları Şenliği
12.06.2026 09:18
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Kaymakam Demirtaş, Kürekdere İlkokulu'ndaki şenlikte çocuklarla eğlenceli anlar yaşadı.

Akyaka'da köy okullarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Kaymakam İsmail Demirtaş, Kürekdere İlkokulu tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Kürekdere köyünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler büyük beğeni topladı. Şenliğe katılan Kaymakam Demirtaş, çocuklarla yakından ilgilenerek oyun alanlarını gezdi, öğrencilerle sohbet etti ve etkinliklere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Çocukların heyecanı ve mutluluğu programa damga vurdu.

Programa, Akyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Erdağı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Karaçöp ve Kürekdere Köyü Muhtarı Tahir Öztürk de katıldı. Öğretmen, öğrenci ve köy halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterileri ve yöresel halk oyunları izleyicilerden tam not aldı.

Şenlik kapsamında kurulan stantlar da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Velilerin yoğun katılım sağladığı programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı etkinlikler sergilendi.

Renkli görüntülere sahne olan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, çocukların hem eğlenmesine hem de geleneksel oyun kültürünü yaşatmasına katkı sundu. Coşkulu atmosferde geçen program, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, köy okullarında gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da desteklenmesi amacıyla benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kürekdere'de Çocuk Oyunları Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nebi Dulger Nebi Dulger:
    güzel bir etkinlik düzenlenmiş ama ben yaşlandıkça artık böyle şenlikler baya değişti bizim zamanımızda köylerde bu tür gösterileri halkın kendisi yapıyo diye hatırlıyorum şimdi daha resmi hale gelmiş neyse iyi ki çocuklar eğleniyormuş 0 0 Yanıtla
  • Ümit Avcı Ümit Avcı:
    harika bir inisiyatif çocuklara böyle fırsatlar sunulması ve geleneksel oyunların yaşatılması eğitimle desteklenirse çok daha etkili olur 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Barış Lenk İbrahim Barış Lenk:
    işte böyle şeyler güzel oluyor yani çocuklara biraz dikkat edilse kimse kaybetmiş olmuyor kaymakam da gidip çocuklarla vakit geçirmiş ne güzel ya bu tür etkinlikler köylerde yapılması önemli bence 0 0 Yanıtla
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