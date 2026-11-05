Kütahya\'da okul müdürlerine kriz ve travmaya müdahale eğitimi verildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik "Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Eğitimi" gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zafer Salonu'nda düzenlenen eğitimde, okul ortamlarında yaşanabilecek kriz ve travmatik olaylara karşı alınması gereken önlemler ile müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitimde, okullarda karşılaşılabilecek kriz ve travmatik durumların erken aşamada fark edilmesi, risklerin belirlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve kriz süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi konuları üzerinde duruldu. Program kapsamında okul risk haritalarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, psikososyal koruma ve krize müdahale ekiplerinin görev ve sorumlulukları ile kriz anında izlenecek müdahale basamakları hakkında okul yöneticilerine bilgi verildi. Eğitimde ayrıca psikolojik ilk yardım uygulamaları, yasal bildirim süreçleri ve kriz sonrası yürütülmesi gereken psikososyal destek çalışmaları da ele alındı. Okul yöneticilerinin muhtemel kriz durumlarına hazırlıklı olmalarının ve müdahale süreçlerini doğru şekilde yürütmelerinin önemine dikkat çekildi.

Akran zorbalığı ve istismar gibi konular değerlendirildi

Eğitim kapsamında öğrencilerin psikososyal iyilik halini etkileyebilecek akran zorbalığı, ihmal ve istismar, kayıp ve yas gibi durumlar da değerlendirildi. Örnek olaylar üzerinden gerçekleştirilen değerlendirmelerde, okul yöneticilerinin bu tür durumlarda üstlenmesi gereken sorumluluklar, kurumlar arası iş birliğinin önemi ve doğru iletişim yöntemleri üzerinde duruldu. Öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve destekleyici eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde, krizlere müdahale etmenin yanı sıra krizlerin ortaya çıkmasını önlemeye yönelik çalışmaların da büyük önem taşıdığı vurgulandı. Okul yöneticilerinin psikososyal riskleri tanıma, gerekli önlemleri alma ve kriz durumlarında etkili müdahalede bulunma becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği eğitimle, okullarda güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamının güçlendirilmesi amaçlandı.