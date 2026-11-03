Kütahya Gençlik Merkezi temsilcileri münazarada Türkiye birincisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 7'inci Türkiye Münazara Yarışmaları'nda Kütahya'yı temsil eden Eren Uçar ve Yağız Kaygı, üniversite kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 7'inci Türkiye Münazara Yarışmaları Türkiye Finalleri'nde Kütahya büyük bir başarı elde etti. Üniversite kategorisinde yarışan Kütahya Gençlik Merkezi temsilcileri Eren Uçar ve Yağız Kaygı, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Mersin'de gerçekleştirilen yarışmaların eleme turları, Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nda yapıldı. Eleme aşamalarını başarıyla geçen takımlar, Türkiye şampiyonluğu için Mersin Kız Yurdu Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen finalde mücadele etti. Güçlü savunmaları, etkili hitabetleri ve düşüncelerini başarılı şekilde ifade etmeleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazanan Eren Uçar ve Yağız Kaygı, üniversite kategorisinde Türkiye birinciliğini elde ederek Kütahya'ya büyük gurur yaşattı. Kütahya Gençlik Merkezi'ni ve şehri başarıyla temsil eden gençlerin elde ettiği Türkiye şampiyonluğu, kentte sevinçle karşılandı. Başarıya imza atan Eren Uçar ve Yağız Kaygı tebrik edilirken, yarışma sürecinde emeği geçenlere teşekkür edildi.