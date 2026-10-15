Kütahya Hisarcık\'ta Müftülük, Diyanet Gençlik Merkezi\'nde kitap okuma etkinliği düzenledi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, "Kitap Okuyorum" projesi kapsamında Diyanet Gençlik Merkezi'nde müftülük personelinin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Hisarcık Müftülüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, bilgi ve kültür birikiminin artırılması hedeflendi. Etkinlikte, düzenli kitap okumanın bireysel gelişimin yanı sıra mesleki gelişime de sağladığı katkılara dikkat çekildi. Hisarcık Müftülüğü, etkinliğe katılım sağlayan personele teşekkür etti.