Kütahya\'dan LGS\'de Tam Puan: 4 Öğrenci Türkiye Birincisi

Kütahya, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında büyük bir başarıya imza attı. Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 4 öğrenci, Türkiye birincileri arasında yer alırken, yüzde 0,01'lik başarı dilimine girmeyi başardı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, yayımladığı kutlama mesajında, Türkiye birincisi olan öğrencileri tebrik ederek, "Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla yüzde 0,01'lik dilime giren öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Bu büyük başarıda emeği olan kıymetli ailelerimize ve fedakar öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" diye konuştu.

Müdür Yılmaz, elde edilen başarının öğrencilerin azmi, öğretmenlerin özverili çalışmaları ve ailelerin desteğiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, Türkiye birincisi olan öğrencilerin başarılarının eğitim camiası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

LGS 2026'da Türkiye birincisi olan Kütahyalı öğrenciler ise şöyle sıralandı: Emir Kağan Çakır, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Azra Kartal, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Zeynep Sude Eriş, Özel Germiyan Bilge Koleji ve Ahmet Hasan Dal, Emet Ashaboğlu Ortaokulu. - KÜTAHYA