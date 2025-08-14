LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; LGS kapsamında 8 Ağustos'ta açıklanan 1'inci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçları, 'meb.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldı. 2'nci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il-ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 22 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.