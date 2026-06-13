Malatya'da LGS'de unutulan kimlik paniği mutlu sonla bitti - Son Dakika
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Malatya'da LGS'de unutulan kimlik paniği mutlu sonla bitti

Malatya\'da LGS\'de unutulan kimlik paniği mutlu sonla bitti
13.06.2026 10:32  Güncelleme: 10:46
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Malatya'da LGS sınavı öncesi kimliğini otobüste unutan öğrenci, polis, duyarlı bir veli ve MOTAŞ personelinin yardımıyla kimliğine kavuşarak sınava zamanında girdi.

Malatya'da LGS öncesi kimliğini otobüste unutan öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri, duyarlı bir veli ve MOTAŞ personelinin zamanla yarıştığı olayda kimlik sınava dakikalar kala bulunarak öğrenciye ulaştırıldı.

Malatya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi kimliğini otobüste unutan öğrenci büyük panik yaşadı. Polis ekipleri, duyarlı bir veli ve MOTAŞ personelinin seferber olduğu olay, kimliğin kısa sürede bulunarak öğrenciye ulaştırılmasıyla mutlu sonla noktalandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS kapsamında Malatya'da 10 bin 109 öğrenci, 42 okulda gerçekleştirilen merkezi sınav için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Bin 537 görevlinin görev yaptığı sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı.

Kimliğini belediye otobüsünde unuttuğunu anlayan öğrenci gözyaşlarına hakim olamadı

Sınav öncesi Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki Abdülhamit Han Ortaokulu'nda duygulandıran anlar yaşandı. Sınava burada girecek olan Pınar Çağla Alkan, okula ulaştığında kimliğinin yanında olmadığını fark etti. Kimliğini sınav yerine gelirken bindiği belediye otobüsünde unuttuğunu anlayan öğrenci gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada öğrencinin ağladığını gören ve kendi kızını da aynı okulda sınava getiren Ahmet Fidan, duruma müdahale etti. MOTAŞ'ta görev yapan bir yakını aracılığıyla öğrencinin bindiği otobüsün sürücüsüne ulaşıldı. Otobüsün yeri kısa sürede belirlenirken, araçta bulunan kimlik alınarak okulda görevli polis ekiplerine teslim edildi.

Kimliğine kavuşan öğrenci, sınava zamanında girerek büyük bir mağduriyet yaşamaktan kurtuldu. Öğrencinin annesi ise kızının kimliğinin bulunmasında emeği geçen Ahmet Fidan, MOTAŞ personeli ve polis ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Malatya'da LGS'de unutulan kimlik paniği mutlu sonla bitti - Son Dakika

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