Malatya'da YKS Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Malatya'da YKS Hazırlıkları Tamamlandı

Malatya\'da YKS Hazırlıkları Tamamlandı
18.06.2026 22:11
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20-21 Haziran'da YKS için 59 bin 50 aday hazır, güvenlik ve ulaşım tedbirleri alındı.

Malatya'da 20- 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde 160 sınav merkezinde 59 bin 50 aday sınava girerken, güvenlik için 528 personel görev yapacak.

Malatya Valiliği, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) il genelinde huzur ve güven ortamında yapılabilmesi amacıyla tüm kurumların koordinasyonunda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sınava katılacak adayların kimlik nedeniyle mağduriyet yaşamamaları amacıyla Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüğü, kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya kimlik bilgilerinde eksiklik bulunan adaylara hizmet vermek üzere 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacak.Sınav güvenliği kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 155 okulda gerçekleştirilecek sınavlar için 490 personel görevlendirilirken, Malatya İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk alanındaki 5 okulda 38 personelle görev yapacak. Böylece il genelindeki 160 sınav merkezinde toplam 528 güvenlik personeli sınav süresince görev alacak.

Sınav merkezlerine ulaşımın aksamaması için güzergahlar ile yoğunluk yaşanması beklenen kavşak ve ana arterlerde trafik ekiplerince ilave önlemler alınırken, sınavların sessiz bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla 19 Haziran Cuma günü saat 19.00'dan 21 Haziran Pazar günü saat 18.00'e kadar inşaat, kazı, yıkım ve benzeri çalışmalar durdurulacak. Aynı süreçte klakson ve benzeri yüksek ses çıkaran araç ve cihazların kullanımına da kısıtlama getirilecek.ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından sınav hazırlıklarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, YKS'nin üç oturum halinde gerçekleştirileceği bildirildi. Buna göre, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 103 binada 33 bin 958 aday, 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 58 binada 23 bin 144 aday, aynı gün saat 15.45'te yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 6 binada bin 948 aday katılacak. Böylece Malatya'da üç oturumda toplam 59 bin 50 aday üniversite hayali için ter dökecek.

Valilik açıklamasında, sınava girecek tüm adaylara başarı dileklerinde bulunularak vatandaşlardan sınav saatlerinde okul çevrelerinde gürültü oluşturmamaları, alınan tedbirlere uymaları ve görevlilere yardımcı olmaları istendi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Malatya'da YKS Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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