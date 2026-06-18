MCBÜ 30. Dönem Mezuniyet Töreni: 961 Mühendis Diplomalarını Aldı - Son Dakika
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MCBÜ 30. Dönem Mezuniyet Töreni: 961 Mühendis Diplomalarını Aldı

MCBÜ 30. Dönem Mezuniyet Töreni: 961 Mühendis Diplomalarını Aldı
18.06.2026 15:32
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 30. dönem mezuniyet töreninde 961 öğrenciyi diploma vererek uğurladı. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, mezunların Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin 30. dönem mezuniyet töreninde 961 öğrenci diplomalarını alarak mezun oldu. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, mezunların Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağlayacak önemli aktörler olacağını vurguladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin 30. dönem mezuniyet töreninde 961 öğrenci diplomalarına kavuşarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde düzenlenen törene, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan Turan, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Mezunlar adına konuşan fakülte birincisi Umut Dilek, uzun ve emek dolu bir eğitim sürecinin ardından mezun olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başarı yolculuğunda kendilerine destek olan ailelerine ve akademisyenlere teşekkür eden Dilek, Manisa Celal Bayar Üniversitesini tercih etmiş olmaktan ve bu üniversitenin mezunu olarak hayata atılacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan Turan ise konuşmasında, mühendisliğin yalnızca teknik bilgi aktarımından ibaret olmadığını belirterek, sorgulayan, düşünen, sorumluluk alan ve insan hayatına değer katan bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilere mesleki bilginin yanı sıra etik değerler, iletişim becerileri ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmaya önem verdiklerini vurgulayan Turan, mezunlara seslenerek, "Bilginizi insanlığın yararına kullanmalı, mesleğinizi etik değerler çerçevesinde icra etmeli ve ülkenizin gelişimine katkı sağlamalısınız. Mezuniyetiniz bir son değil, öğrenme yolculuğunuzun yeni başlangıcıdır. Kendinizi sürekli geliştirin. Mesele sadece iyi bir mühendis olmak değil, iyi bir insan olmaktır" dedi.

Öğrencilerle bağlarının mezuniyet sonrasında da devam edeceğini belirten Turan, mezunların bundan sonra da üniversitenin bir parçası olmaya devam edeceğini ifade ederek başarı dileklerinde bulundu.

"Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar da mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması anlamına gelmediğini, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Bu yıl 961 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Kibar, "Bugün yalnızca öğrencilerimizi mezun etmiyoruz, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yön verecek genç mühendisleri meslek hayatına uğurluyoruz" diye konuştu.

Ailelere de teşekkür eden Kibar, dört yıl önce üniversiteye emanet edilen gençlerin bugün alanında uzman, sorumluluk sahibi ve liderlik vasıflarına sahip mühendisler olarak mezun olduklarını ifade etti.

Dünyada yüksek teknoloji, inovasyon, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanlarında yaşanan gelişmelere dikkat çeken Kibar, Türkiye'nin bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek, mezunların katkılarıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda önemli başarılar elde edileceğine inandığını söyledi.

Mezun öğrencilere seslenen Kibar, karşılaşacakları zorluklara rağmen aldıkları eğitim, azim ve çalışkanlıklarıyla başarıya ulaşacaklarına inandığını dile getirerek mezuniyetlerini kutladı.

Törende dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verilirken, mezunlar temsili diplomalarını aldı. Mühendislik yemininin edilmesinin ardından öğrenciler keplerini gökyüzüne fırlatarak mezuniyet coşkusunu aileleri ve akademisyenlerle birlikte yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim MCBÜ 30. Dönem Mezuniyet Töreni: 961 Mühendis Diplomalarını Aldı - Son Dakika

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