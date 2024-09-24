Matematik öğretiminde yanlışlar: Her çocuk türev ve integral bilmeli mi? - Son Dakika
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Eğitim

Matematik öğretiminde yanlışlar: Her çocuk türev ve integral bilmeli mi?

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Haberler.com Bursa ekibinin konuğu olan matematik öğretmeni Yunus Çelik, çocukların matematik eğitimi üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik, her çocuğun belirli bir seviyeye kadar matematik bilmesi gerektiğini ve bunun hayatın her alanında neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, matematiği sevmeyen çocukların genellikle olumsuz deneyimlerden kaynaklandığını ve doğru yöntemlerle her çocuğun matematiği sevebileceğini ifade etti.

24.09.2024 10:59
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Matematik öğretmeni Yunus Çelik Haberler.com Bursa ekibinden sunucu Nehir Çelik'in konuğu oldu.

MATEMATİK HERKESE LAZIM MI?

Haberler.com Bursa ekibinden sunucu Nehir Çelik'in konuğu olan matematik öğretmeni Yunus Çelik, matematik eğitimi üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, "Her çocuk belirli bir seviyeye kadar matematik bilmeli. Bu, hayatın her alanında neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri için çok önemli" dedi.

MATEMATİĞİ SEVDİRMENİN SIRRI NE?

Matematiği sevmeyen çocuklar hakkında konuşan Çelik, bu durumun altında genellikle olumsuz deneyimler olduğunu söyledi. "Çocukların çoğu, travmalar ya da yanlış yönlendirmeler sonucunda matematikten soğuyor. Aslında her çocuk doğru yöntemle matematiği sevebilir" ifadelerini kullandı.

ERKEN YAŞTA DOĞRU EĞİTİMİN ÖNEMİ

Çelik, matematiğin erken yaşta, doğru yöntemlerle öğretilmesinin kritik bir rol oynadığını belirtti. "En iyi öğrenme dönemi 4-5 yaşlarında başlar. Bu yaşlarda doğru eğitim alan çocuklar, matematikle barışık ve başarılı olur" dedi.

Matematik öğretiminde yanlışlar: Her çocuk türev ve integral bilmeli mi?

Yunus Çelik, Eğitim, Bursa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Matematik öğretiminde yanlışlar: Her çocuk türev ve integral bilmeli mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa karaca:
    Sn.hocamız o zamam meb öneride bulunmalı.anlatmalı. 2 0 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    sozelci için bir matematik bakkal hesabı olsa yeterli ama asıl yanlış sayisalciya mat öğrenilirken ezber yaptırılması her matematik formülünün geliş yeri açıklanmalı ve bu mat konularının ne anlama geldiği ve u formüllerle neler yapılabileceği deneylerle ispatlanmlidir örneğin trigonometri ile üçgenler cizdirilmelidir 1 0 Yanıtla
  • Gökhan Çelik:
    Evet sayısal bölüm tercih eden her çocuk türev ve İntegral bilmeli. Çünkü üniversite eğitiminde tekrar o konuları öğretmezler ve biliyorsunuz kabul ederek derse alırlar. 0 0 Yanıtla
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