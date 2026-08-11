Bakan Tekin: Eğitimde Tarihi Sürece Hep Birlikte Sahip Çıkacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şırnak'ta katıldığı İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda, "Bize düşen, gerek kamu politikası uygulayıcıları olarak gerek vatandaşlar olarak bu sürece aynı niyetle, aynı samimiyetle sarılarak, manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmaktır" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Şırnak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, daha sonra Vali Birol Ekici ile makamında bir süre görüştü. Bakan Tekin, valilik ziyaretinin ardından Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin uzun yıllardır devam eden önemli bir problemin çözümü açısından, tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin sürece katkı sunduğunu söyledi. Türkiye'nin hem ekonomik kalkınması, hem toplumsal refahı, hem de toplumsal barışı açısından can alıcı hale gelmiş çok önemli bir probleminin, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin, cumhurbaşkanı liderliğinde, Devlet Bahçeli Bey'in inisiyatifiyle birlikte çok büyük bir çoğunlukla bu sorunu çözecek yasal düzenlemeyi kabul etmesiyle önemli bir aşamaya geldiğini söyleyen Bakan Tekin, sürece katkı veren herkese müteşekkir olduğunu ifade etti.

"2002'den itibaren demokratikleşme adımları atıldı"

Türkiye'nin son yıllarda demokratikleşme alanında önemli adımlar attığını ifade eden Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşundan itibaren temel hak ve hürriyetler konusunda yeni bir anlayış ortaya koyduğunu söyledi. Tekin, 2002 öncesinde özellikle bölgede insanların kendi dillerini konuşmakta ve etnik kimliklerini ifade etmekte sıkıntılar yaşadığını belirterek, "2002'den itibaren atılan demokratikleşme adımlarıyla cumhurbaşkanımız bu ülkede temel hak ve hürriyetlerin, insan haklarının misafir değil ev sahibi olduğu bir Türkiye'yi hayal ettiğini ifade etti. O tarihten itibaren gerek yasal düzenlemeler gerekse politik kararlar çerçevesinde bugün gelinen noktaya toplumsal bir zemin oluştu. Geçtiğimiz yıl Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlayan sürecin de gelinen noktada önemli bir rol oynadı" dedi.

"Sürecin sabote edilmesini hep birlikte engellemeliyiz"

"Bize düşen, gerek kamu politikası uygulayıcıları olarak gerek vatandaşlar olarak bu sürece aynı niyetle, aynı samimiyetle sarılarak, manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmaktır" diyen Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanı olarak sürece katkı sunmaya devam edeceğim. Bu ülkeyi seven, bu ülkenin, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyan bir vatandaş olarak bu sürece sadakatle sarılacağımızı ve bize düşen her ödevi yerine getireceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında kentte 1841 öğretmenin görev yaptığını, bugün ise öğretmen sayısının 9 bin 230'a ulaştığını aktaran Bakan Tekin, "Öğretmen sayısı yaklaşık 5 kat artırıldı. Bu, öğrenci başına düşen öğretmen oranlarına da olumlu şekilde yansıdı. Şırnak'ta öğretmen başına düşen öğrenci sayımız ilkokullarda 21, ortaokullarda 14, ortaöğretim kurumlarında ise 16 seviyesinde. Bu rakamsal veriler, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde. 2025-2026 eğitim-öğretim yılını Şırnak'ta 6 bin 624 derslikle tamamladık. Yani 5 bin 69 ilave derslik yapmış durumdayız. Bu rakamlar açısından da baktığımızda neredeyse 4 katına çıkarmış durumdayız. Eylül ayında yetişecek okullarımızla beraber yıl içerisinde tamamlanacak 316 dersliğimiz daha var. Onlardan bir kısmı, 4-5 tanesi inşallah eylül ayında bu eğitim öğretim yılında yetişecek. Ama tamamı yıl içerisinde bitmiş olacak" diye konuştu.

Bakan Tekin'in başkanlığındaki toplantıya Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ilçe kaymakamları, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile ilgili kurum yöneticileri katıldı.