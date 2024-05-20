21 Mayıs yas günü okullar tatil mi? Milli yasta okul var mı, yok mu? - Son Dakika
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Eğitim

21 Mayıs yas günü okullar tatil mi? Milli yasta okul var mı, yok mu?

21 Mayıs yas günü okullar tatil mi? Milli yasta okul var mı, yok mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan helikopter kazasıyla ilgili Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Peki, 21 Mayıs yas günü okullar tatil mi? Milli yasta okul var mı, yok mu?

20.05.2024 20:52  Güncelleme: 21:00
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21 Mayıs yas günü okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan helikopter kazasıyla ilgili Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Peki, 21 Mayıs yas günü okullar tatil mi? Milli yasta okul var mı, yok mu? Detaylar...

MİLLİ YASTA OKUL VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yanında bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini söyledi.

Yas ilan edilince okullar tatil olmuyor. Eğitim ve öğretim 21 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edecek.

MİLLİ YASTA NE OLUR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.

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Son Dakika Eğitim 21 Mayıs yas günü okullar tatil mi? Milli yasta okul var mı, yok mu? - Son Dakika

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