Nevşehir'de lise öğrencileri için Genç Yürüyüş Bilgi Yarışması protokolü imzalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de lise öğrencileri için Genç Yürüyüş Bilgi Yarışması protokolü imzalandı

Nevşehir\'de lise öğrencileri için Genç Yürüyüş Bilgi Yarışması protokolü imzalandı
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Nevşehir Valiliği himayesinde düzenlenecek Genç Yürüyüş Bilgi Yarışması için iş birliği protokolü imzalandı. Yarışma, merkez ve ilçelerdeki 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin manevi bilgilerini geliştirmeyi ve kitap okuma alışkanlıklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Nevşehir Valiliği himayesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenecek 'Genç Yürüyüş Bilgi Yarışması' için iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Hüseyin Kök'ün başkanlığında gerçekleştirilen protokol imza töreninde, Nevşehir merkez ve ilçelerinde öğrenim gören 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek yarışmanın detayları ele alındı. Yarışmayla öğrencilerin manevi bilgi, duygu ve düşünce dünyalarının geliştirilmesi, kitap okuma alışkanlıklarının güçlendirilmesi, sınav tecrübelerinin desteklenmesi ve ilmihal bilgilerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında gençlerin bilgi ve birikimlerine katkı sağlanması, öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesi ve eğitim hayatlarında farklı bir sınav deneyimi kazanmaları hedefleniyor.

Nevşehir merkez ve ilçelerindeki 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olacak yarışmanın, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Nevşehir'de lise öğrencileri için Genç Yürüyüş Bilgi Yarışması protokolü imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de lise öğrencileri için Genç Yürüyüş Bilgi Yarışması protokolü imzalandı - Son Dakika
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