Niğde'de 386 okulda 71 bin 56 öğrenci için güvenlik tedbirleri konuşuldu - Son Dakika
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Niğde'de 386 okulda 71 bin 56 öğrenci için güvenlik tedbirleri konuşuldu

Niğde\'de 386 okulda 71 bin 56 öğrenci için güvenlik tedbirleri konuşuldu
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Niğde'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönemi için okul güvenliği tedbirleri toplantısı düzenlendi. Vali Nedim Akmeşe, 386 okulda 71 bin 56 öğrencinin öğrenim göreceğini belirterek okul servislerine sıfır toleranslı denetim uygulanacağını açıkladı.

Niğde'de 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönem Okul Güvenliği Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde Vali Nedim Akmeşe başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe; öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamlarda eğitim almasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

71 bin 56 öğrenci dersbaşı yapacak

Vali Akmeşe, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Niğde genelindeki 361'i resmi, 25'i özel olmak üzere toplam 386 okul ve kurumda 71 bin 56 öğrencinin öğrenim göreceğini açıkladı. Öğrencilere 4 bin 839 öğretmen ile 591 yöneticinin rehberlik edeceğini ifade eden Akmeşe, her okulun ve öğrencinin güvenliğinin eşit derecede önemli olduğunu vurguladı. Okul güvenliğinin yalnızca okul binasıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Vali Akmeşe, okul çevreleri, parklar ve sokaklarda öğrenciler açısından risk oluşturabilecek alanların kontrol altında tutulmasını istedi. Metruk binaların denetlenmesi, çevre aydınlatmalarındaki eksikliklerin giderilmesi, okul yakınlarındaki araç trafiği ile kasis ve hız kesicilerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirten Akmeşe, okul girişlerine yetkisiz kişilerin alınmayacağını söyledi. Bahçe güvenlik personelinin okul yönetimleri tarafından koordineli şekilde görevlendirileceğini kaydeden Akmeşe, öğretmenlerin bahçe nöbetlerine de azami özen göstermesi gerektiğini ifade etti.

Okul servislerine sıfır toleranslı denetim

Öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerindeki trafik güvenliğine de değinen Vali Akmeşe, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimlerini 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdüreceğini bildirdi. Okul müdürlerinin zorunlu haller dışında görev yerlerinden ayrılmaması gerektiğini belirten Akmeşe, yöneticilerin okullarındaki güvenlik uygulamalarını bizzat takip edeceğini söyledi. Toplantıda öğrencilerin siber zorbalık, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, dijital mahremiyet, teknoloji ve madde bağımlılığı gibi risklere karşı bilinçlendirilmesi konusu da ele alındı. Risk grubundaki öğrencilerin erken dönemde fark edilmesinin önemine değinen Akmeşe; öğrencilerin etiketlenmeden ve dışlanmadan rehber öğretmenler ile uzmanlar tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ailelere de çocuklarının arkadaş çevresini, davranış değişikliklerini ve dijital alışkanlıklarını yakından takip etme çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Niğde'de 386 okulda 71 bin 56 öğrenci için güvenlik tedbirleri konuşuldu - Son Dakika

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