Mesleki Eğitim Fuarı'nda öğrenciler projelerini tanıttı - Son Dakika
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Mesleki Eğitim Fuarı'nda öğrenciler projelerini tanıttı

Mesleki Eğitim Fuarı\'nda öğrenciler projelerini tanıttı
18.06.2026 18:55  Güncelleme: 19:07
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Niğde'de mesleki ve teknik eğitimi tanıtmak, öğrencileri yeteneklerine uygun alanlara yönlendirmek ve sektör-okul iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen METEF 2026 fuarı, öğrenci, veli ve kamu temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Fuarda meslek liseleri projelerini sergiledi, yetkililer mesleki eğitimin önemini vurguladı.

Niğde'de mesleki ve teknik eğitimin tanıtılması, öğrencilerin yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilmesi ve sektör-okul iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı (METEF 2026) yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi önünde kurulan fuarda meslek liseleri açtıkları stantlarda eğitim alanlarını tanıtırken, öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları projeleri ziyaretçilere anlattı. Fuar, öğrenci ve velilerin yanı sıra kamu kurumları temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlardan da ilgi gördü.

Programın açılışında konuşan Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, mesleki ve teknik eğitimin ülkenin üretim gücüne ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan en önemli eğitim alanlarından biri olduğunu belirtti. Özbek, meslek liselerinin yalnızca bir okul türü olmadığını, aynı zamanda nitelikli insan kaynağı yetiştiren stratejik eğitim merkezleri olduğunu ifade etti.

Mesleki eğitimin erken yaşlarda tanıtılmasının önemine değinen Özbek, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda il genelinde mesleki ortaokulların açılmaya başlandığını belirten Özbek, öğrencilerin eğitim hayatlarının ilk yıllarından itibaren mesleklerle tanışmalarının bilinçli kariyer planlamalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de konuşmasında mesleki eğitimin ülkenin kalkınmasında kritik rol oynadığına dikkat çekti.

Üreten, geliştiren ve teknolojiyi kullanan gençlerin yetişmesinin önemine vurgu yapan Özdemir, meslek liselerinin sanayi ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesinde önemli görev üstlendiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Elektrik-elektronik teknolojileri, bilişim teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, sağlık hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitim teknolojileri gibi birçok alanda hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuarda öğrenciler geliştirdikleri projeleri uygulamalı olarak tanıtırken, meslek liselerinde verilen eğitimler, atölye çalışmaları ve üretim faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Mesleki Eğitim Fuarı'nda öğrenciler projelerini tanıttı - Son Dakika

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