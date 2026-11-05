Niğde Halk Eğitimi Merkezi\'nde özel ihtiyaçlı kursiyerler gastronomide buluşuyor

Niğde Halk Eğitimi Merkezi, özel ihtiyaçlı kursiyerlerin iletişim becerilerini geliştirmek ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla gastronomi etkinlikleri düzenliyor.

Etkinliklerde hazırlıktan paylaşıma kadar mutfaktaki çalışmalara aktif olarak katılan kursiyerler, yeni beceriler edinirken iş birliği yapma ve birbirleriyle iletişim kurma fırsatı buluyor. Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Her bireyin potansiyelini ortaya çıkarabildiği, kendini değerli hissettiği ve toplumsal yaşama aktif katılım sağladığı kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Birlikte üretiyor, birlikte öğreniyor, birlikte güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.