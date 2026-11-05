Niğde Halk Eğitimi Merkezi'nde özel ihtiyaçlı kursiyerler gastronomide buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde Halk Eğitimi Merkezi'nde özel ihtiyaçlı kursiyerler gastronomide buluşuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Halk Eğitimi Merkezi\'nde özel ihtiyaçlı kursiyerler gastronomide buluşuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Niğde Halk Eğitimi Merkezi, özel ihtiyaçlı kursiyerlerin iletişim becerilerini geliştirmek ve sosyal yaşama katılımını desteklemek için gastronomi etkinlikleri düzenliyor. Kursiyerler mutfak çalışmalarına katılarak beceriler ediniyor, iş birliği ve iletişim kurma fırsatı buluyor.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi, özel ihtiyaçlı kursiyerlerin iletişim becerilerini geliştirmek ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla gastronomi etkinlikleri düzenliyor.

Etkinliklerde hazırlıktan paylaşıma kadar mutfaktaki çalışmalara aktif olarak katılan kursiyerler, yeni beceriler edinirken iş birliği yapma ve birbirleriyle iletişim kurma fırsatı buluyor. Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Her bireyin potansiyelini ortaya çıkarabildiği, kendini değerli hissettiği ve toplumsal yaşama aktif katılım sağladığı kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Birlikte üretiyor, birlikte öğreniyor, birlikte güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Halk Eğitimi MerkeziGastronomiEğitimNiğdeYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:48:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Niğde Halk Eğitimi Merkezi'nde özel ihtiyaçlı kursiyerler gastronomide buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android