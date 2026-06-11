NÖHÜ, Su Yönetimi Programında - Son Dakika
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NÖHÜ, Su Yönetimi Programında

NÖHÜ, Su Yönetimi Programında
11.06.2026 10:55
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NÖHÜ, Ankara'da düzenlenen su yönetimi programına katılarak sürdürülebilir çözümler sunuyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ); Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen 'Kentler Susamadan: Suyun Geleceği İçin Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası Programı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Beştepe Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, su kaynaklarının korunması, su verimliliğinin artırılması ve iklim değişikliğine uyum çalışmaları ele alındı. Programa Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile Mimarlık Fakültesi akademisyenleri katıldı. Etkinlik kapsamında su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, kurakçıl peyzaj uygulamaları ve kuraklığa dayanıklı bitki türleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Gülden Sandal Erzurumlu, İç Anadolu Bölgesi çalışma grubunda yer alarak bölgenin iklim ve çevre şartlarına uygun kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara katkı sundu. Program kapsamında ayrıca kuraklık, çölleşme, su yönetimi ve iklim değişikliğinin etkilerinin değerlendirildiği bir panel düzenlendi.

Rektör Uslu, etkinliğin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğine uyum konusunda önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, üniversitenin bilimsel bilgi ve uzmanlığıyla bu alandaki çalışmalara katkı vermeyi sürdüreceğini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Eğitim, Ankara, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim NÖHÜ, Su Yönetimi Programında - Son Dakika

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