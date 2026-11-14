Öğrenciler, Bolu'da 41 yıllık öğretmen Emine Sınmaz'ı alkışlarla emekliye uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Öğrenciler, Bolu'da 41 yıllık öğretmen Emine Sınmaz'ı alkışlarla emekliye uğurladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Öğrenciler, Bolu\'da 41 yıllık öğretmen Emine Sınmaz\'ı alkışlarla emekliye uğurladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Öğrenciler, Bolu\'da 41 yıllık öğretmen Emine Sınmaz\'ı alkışlarla emekliye uğurladı
Haber Videosu

Bolu'daki Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde görevli 65 yaşındaki matematik öğretmeni Emine Sınmaz, 41 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı. Sınmaz, okul yönetimi ve öğrencilerin hazırladığı sürpriz veda programında alkış koridoruyla duygusal anlar yaşadı.

Bolu'da Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde görev yapan 65 yaşındaki Matematik Öğretmeni Emine Sınmaz, 41 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı. Sınmaz için okul yönetimi, öğrencileri ve meslektaşları tarafından düzenlenen sürpriz veda programında duygusal anlar yaşandı.

Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde uzun yıllar görev yapan Matematik Öğretmeni Emine Sınmaz, 41 yıllık öğretmenlik kariyerinin ardından emekliliğe ayrıldı. Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Sınmaz için okulda anlamlı bir uğurlama programı düzenlendi. Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından gizlice hazırlanan sürpriz program, Emine Sınmaz'ın dersine girmesiyle başladı. Ders zilinin çalmasının ardından sınıftan çıkan Sınmaz, okul koridorunda öğrencilerin oluşturduğu alkış koridoruyla karşılaştı. Öğrencilerin alkışları ve sevgi gösterileri eşliğinde koridorda ilerleyen deneyimli öğretmen, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, 41 yıl boyunca verdikleri emeklerden dolayı öğretmenlerine alkışlar ve tezahüratlarla teşekkür etti. Meslek hayatını eğitime ve öğrencilerine adayan Emine Sınmaz, öğrencilerinin hazırladığı anlamlı veda programıyla son ders gününde unutulmaz anlar yaşadı. Öğrencileriyle kurduğu bağ ve yıllar boyunca bıraktığı izlerle hatırlanacak olan Sınmaz, 41 yıllık öğretmenlik serüvenini alkışlar eşliğinde noktaladı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerAnadolu Lisesiİzzet BaysalGüncelEğitimYaşamBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Yozgat’ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var Yozgat'ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var
Karayazı’da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek Karayazı'da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek
Maaş, izin ve disiplin kuralları Sözleşmeli personeller için kurallar değişti Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
İlham Aliyev’in kızı Antalya’da COP31’de dikkat çeken ziyaret İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu! Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 14:19:00. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler, Bolu'da 41 yıllık öğretmen Emine Sınmaz'ı alkışlarla emekliye uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android