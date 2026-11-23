Kasım ara tatilindeki mesleki çalışmalarını tamamlayan öğretmenlere 15 saatlik ek ders ücreti ödenecek; çalışmayı süresi içinde bitirmeyenler bu ödemeyi alamayacak. Tamamlayan ve tamamlamayan öğretmenlerin listeleri 23 Kasım itibarıyla MEBBİS üzerinden okul yöneticilerinin erişimine açıldı. Bilgiler kamudanhaber.net ve kamuajans.com'un haberlerine dayanıyor.

15 SAATLİK EK DERS 3 BİN 300 LİRA

Mesleki çalışma programını süresi içinde yüzde 100 tamamlayan öğretmen ve okul yöneticilerine 15 saat ek ders ücreti ödenmesi öngörülüyor. Bu ödemenin tutarının 3 bin 300 lira olacağı belirtiliyor.

Çalışmalar 16 Kasım'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak başlamış, içeriklere erişim 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'da kapanmıştı. Seminerlerini bu süre içinde bitirmeyen personele mesleki çalışma dönemi için ek ders ücreti ödenmeyecek.

LİSTELER MEBBİS'TE HANGİ EKRANDA?

Okul yöneticileri, kurumlarındaki öğretmenlerin durumunu Kurum MEBBİS'te Hizmetiçi Eğitim Modülü altındaki Notlar Duyurular ekranından görebiliyor. Ekranda çalışmayı eksiksiz tamamlayanlar ile süresinde tamamlamayanlar ayrı ayrı yer alıyor.

Yöneticilerin ek ders işlemlerine geçmeden önce bu listeleri kontrol etmesi gerekiyor. Ödeme, programı eksiksiz tamamladığı görülen personel üzerinden yapılacak.

ÖDEMELER ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA

Kasım dönemi ek ders ücretleri 2-29 Kasım tarihlerini kapsayan dört haftalık süre için hesaplanıyor. Ara tatildeki mesleki çalışma ödemesi de bu hesaba dahil edilecek.

Ek ders ücretlerinin aralık ayının ilk haftasında öğretmenlerin ve yöneticilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Tutarlar görev türüne ve haftalık ders yüküne göre değişiyor.