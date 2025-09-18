Okullarda Zorla Kitap Satışı Suç Sayılıyor

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, okullarda velilere 'kaynak kitap' adı altında zorla kitap satılmasına yönelik, "Hem tüketici haklarının ihlali hem de Türk Ceza Kanunu'na göre mobbing kapsamına girer. Veliler bu bedelleri iade alabilir, öğretmen ve okullar ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, sadece özel okullarda değil, devlet okullarında da 'kaynak kitap' adı altında öğrencilere zorla kitap satışı yapıldığını söyledi. Gündüz, "Öğretmenlerimizin gönlü kırılmasın diye alınan kitaplar artık veliler için büyük yük haline geldi. Bu ciddi anlamda suçtur, tüketici ihlalidir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfasında bu konuyla ilgili açık yaptırımlar olduğunu belirten Gündüz, "Bakanlığın izni olmadan hiçbir şekilde öğrenciye kitap dayatılamaz, veliden ek kitap için para istenemez. Bu sözleşmelerde yer alan zorunlu kitap maddeleri de haksız şarttır ve geçersizdir" diye konuştu.

Zorla kitap satışı yapan okulların ve öğretmenlerin cezai sorumluluk taşıdığına dikkati çeken Gündüz, "Bu durum Türk Ceza Kanunu'na göre mobbing kapsamına girer ve yaptırımı vardır. Velilere psikolojik baskı uygulanamaz. İşin boyutuna göre yüklü miktarda para cezaları, hatta okul hakkında incelemelere kadar gidebilir" dedi.

HAKEM HEYETİNE BAŞVURAN PARASINI GERİ ALABİLİR

Velilerin ücretsiz şekilde Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup, ödedikleri parayı geri alabileceklerini belirten Gündüz, "İlçe veya il hakem heyetine başvuran veli, binlerce liralık kitap parasını iade alabilir. Ayrıca eğitim müdürlüğüne şikayet edildiğinde okullara asgari ücretin 10 katı para cezası kesiliyor, hatta çalışma izinleri iptal edilebiliyor" diye konuştu.

Gündüz ayrıca, "Tüketicilerimiz isterlerse 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na göre adliyeye giderek hiçbir harç ödemeden maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bu, caydırıcılık açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

Gündüz, öğretmen ve okul yönetimlerine yönelik olarak da "Bu uygulamalardan vazgeçin. Aksi halde ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Bugün internet üzerinden ücretsiz kaynaklara erişmek mümkün, gerçekten gerekli kitaplar zaten MEB tarafından ücretsiz veriliyor" dedi.