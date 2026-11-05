OMÜ İlahiyat Fakültesi 50. yılını Rektör Aydın'ın katılımıyla kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

OMÜ İlahiyat Fakültesi 50. yılını Rektör Aydın'ın katılımıyla kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
OMÜ İlahiyat Fakültesi 50. yılını Rektör Aydın\'ın katılımıyla kutladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
OMÜ İlahiyat Fakültesi 50. yılını Rektör Aydın\'ın katılımıyla kutladı
Haber Videosu

OMÜ İlahiyat Fakültesi 50. kuruluş yıl dönümü için Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenledi. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın törende, 1976'da Samsun Yüksek İslam Enstitüsü hocalarınca dikilen fidanın bugün ulu bir çınara dönüştüğünü belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi, kuruluşunun 50. yıl dönümünü düzenlenen törenle kutladı. Yarım asırlık akademik birikimi, eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilim dünyasına sunduğu katkılarla köklü bir geçmişe sahip olan İlahiyat Fakültesi, 50. yılında akademisyenleri, mezunları, öğrencileri ve davetlileri bir araya getirdi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde protokol konuşmalarıyla devam etti.

"Yarım asırlık bir ilim, düşünce ve insan yetiştirme geleneğini selamlıyoruz"

Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İlahiyat Fakültesinin 50 yıllık köklü geçmişine ve akademik birikimine dikkat çekerek, "Bugün yalnızca bir fakültenin kuruluş yıl dönümünü kutlamıyoruz. Yarım asırlık bir ilim, düşünce ve insan yetiştirme geleneğini de selamlıyoruz. Aradan geçen elli yıl, yalnızca bir zaman diliminin ifadesi değildir. Elli yıl emektir, birikimdir, tecrübedir, hafızadır. Aynı zamanda değişen şartlara rağmen değerlerini koruyarak geleceğe söz söyleyebilme iradesidir. 1976 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsünün kıymetli hocaları tarafından dikilen fidanın bugün ulu bir çınara dönüşmesine hep birlikte tanıklık ediyoruz" dedi.

"İlahiyat eğitiminin önemi her geçen gün artmaktadır"

İlahiyat eğitiminin çağın değişen koşulları karşısındaki önemini vurgulayan Rektör Aydın, "İlahiyat fakülteleri, insanın varoluşunu, hayatın anlamını ve hakikat arayışını akademik bir disiplin içerisinde ele alan kurumlardır. Dini ilimlerin tarihi birikimini korumak kadar, bu birikimi çağın meseleleriyle buluşturmak da önemli bir sorumluluktur. Dijitalleşme, yapay zeka, küreselleşme ve toplumsal değişim, insanın kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi yeniden şekillendirmektedir. Bugün insanlığın temel ihtiyacı bilgiye erişim kolaylığı değildir. Bilgiyi anlamlandıran, onu ahlaki sorumlulukla buluşturan bir hikmet anlayışına ihtiyaç vardır. İlahiyat eğitimi, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne de katkı sunmalı; adalet duygusunu, insan onuruna saygıyı ve farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmayı güçlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Demir: "İlahiyat fakülteleri ülkemiz için stratejik öneme sahip"

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, İlahiyat eğitiminin Türkiye'deki tarihsel gelişimine ve karşılaştığı sorunlara değinerek, "Dekanımız, ilahiyatın Türkiye'deki tarihini çok özlü bir şekilde özetlerken yakın zamandan beri yaşanmaya devam eden sıkıntıları da anlattı. İlahiyat fakülteleri ülkemiz için stratejik bir öneme sahiptir. Bu mesele aynı zamanda bir güvenlik meselesidir. Ülkemizde dinin istismar edilmesinin ve iç huzursuzlukların önündeki en önemli kalelerden biri ilahiyat fakülteleri ve ilahiyat eğitimidir" diye konuştu.

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar, fakültenin 50 yıllık tarihsel gelişimine ve yüksek din öğretimindeki rolüne değindi. Protokol konuşmalarının ardından İlahiyat Fakültesinin kuruluşundan günümüze uzanan yarım asırlık geçmişini konu alan 50. yıl belgeseli gösterildi. Fakültenin akademik gelişimini ve eğitim yolculuğunu ele alan belgesel gösterimiyle, İlahiyat Fakültesinin 50 yıllık birikimi katılımcılarla paylaşıldı.

İlahiyat Fakültesinin 50. yılında akademisyenlere ve çalışanlara ödül

Tören kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bilimsel, akademik, kültürel ve idari alanlarda katkı sunan isimler için ödül takdimi gerçekleştirildi. 50. yıl kutlamaları fotoğraf sergisiyle devam etti İlahiyat Fakültesinin yarım asırlık geçmişinin anıldığı kutlama programında fotoğraf sergisi de yer aldı. Fakültenin 50 yıllık yolculuğunu yansıtan fotoğraf sergisiyle katılımcılar, geçmişten günümüze uzanan akademik ve kurumsal birikimi yakından görme fırsatı buldu.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkSamsunGüncelEğitimRektörTörenAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
Köfteci Yusuf’a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde... Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
Fenerbahçe’de müjdeler peş peşe Taraftar bayram edecek Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
CHP, Mustafa Sarıgül’ün ipini çekti CHP, Mustafa Sarıgül'ün ipini çekti
18:15
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler Ölü sayısı 7’ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
17:52
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
16:41
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası
Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
16:40
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
16:18
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
16:05
Bahçelievler’deki göçükte 1 can kaybı
Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı
15:32
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 18:25:07. #7.13#
SON DAKİKA: OMÜ İlahiyat Fakültesi 50. yılını Rektör Aydın'ın katılımıyla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android