Ortaokul öğrencilerie Ferdi Tayfur şarkısıyla karşılandı - Son Dakika
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Eğitim

Ortaokul öğrencilerie Ferdi Tayfur şarkısıyla karşılandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Milli İrade Ortaokulu'nda sabah derse gelen öğrencilere Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' şarkısı dinletilmesi dikkat çekti. Müzik sesi koridorlarda yankılanırken, öğrenciler ve öğretmenlerin hüzünlü olduğu gözlendi.

03.01.2025 12:30  Güncelleme: 12:53
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Mersin Erdemli'de bir ortaokulda sabah derse gelen öğrenciler, vefat eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkısıyla karşılandı.

USTA SANATÇI HAYATA VEDA ETTİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebiyle ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorların tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına, ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti. Usta sanatçı, organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tayfur'un acı haberi ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de herkesi üzdü.

ÖĞRENCİLERE FERDİ TAYFUR ŞARKISIYLA KARŞILAMA

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Milli İrade Ortaokulu'nda ise sabah derse gelen öğrencilere Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar, Yanar' şarkısı dinletilmesi dikkat çekti. Müzik sesi koridorlarda yankılanırken, öğrenciler ve öğretmenlerin hüzünlü olduğu gözlendi.

Ortaokul öğrencilerie Ferdi Tayfur şarkısıyla karşılandı

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Son Dakika Eğitim Ortaokul öğrencilerie Ferdi Tayfur şarkısıyla karşılandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Berat Yavuz:
    çocuklar tripe sokmaya gerek yok mudur kendine gelsin ülke ztn arabesk dönmüş 5 10 Yanıtla
  • serdar olus:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 11 0 Yanıtla
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