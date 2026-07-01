Öykü Vulkan\'dan Su Farkındalığı Projesiyle Başarı

Manisa'nın Soma ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Öykü Vulkan, TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda geliştirdiği su farkındalığı projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılı öğrenci, para ödülü, burs ve YKS ek katsayı hakkı kazanırken, projesi TEKNOFEST 2026'ya da davet edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), ulusal alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Soma BİLSEM öğrencisi Öykü Vulkan, hazırladığı proje ile Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarı elde etti.

Soma BİLSEM İngilizce Öğretmeni Enise Ulu Çoğalan'ın danışmanlığında hazırlanan proje, "Toplumsal Farkındalık" kategorisinde değerlendirildi. 11. sınıf öğrencisi Öykü Vulkan tarafından geliştirilen dijital destekli bütünleşik eğitim modeli, lise öğrencilerinin su kullanımına yönelik bilinç ve tutumlarını geliştirmeyi amaçlıyor.

Jüri tarafından büyük beğeni toplayan proje, okul temelli su farkındalığı eğitiminde uygulanabilir ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılabilir bir model sunmasıyla dikkat çekti.

Türkiye üçüncülüğü elde eden Öykü Vulkan, başarısı sayesinde para ödülü ile lisans eğitimi boyunca burs almaya hak kazanırken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) avantaj sağlayacak ek katsayı ödülünün de sahibi oldu.

Öte yandan Türkiye derecesi elde eden proje, dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden TEKNOFEST 2026'ya da resmi davet aldı. Şanlıurfa'da düzenlenecek festivalde yer alacak proje, Soma'yı ulusal platformda temsil edecek.

Soma BİLSEM yönetimi, Türkiye üçüncüsü olan öğrenci Öykü Vulkan'ı, danışman öğretmen Enise Ulu Çoğalan'ı ve desteklerini esirgemeyen ailesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA