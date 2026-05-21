Özel Eğitimde Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Eğitimde Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi Tanıtıldı

Özel Eğitimde Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi Tanıtıldı
21.05.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, özel eğitim okullarının kapasitesini artırmak için yeni bir proje başlattı. Bakan Tekin açıklama yaptı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 'Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi', Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı programla tanıtıldı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü koordinesinde, UNICEF'in iş birliği ile 'Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi' hazırlandı. Proje, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Programa; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, UNİCEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve öğretmenler katıldı.

ÖZEL EĞİTİM OKULLARININ KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRİLECEK

Proje ile 6 Şubat 2023 tarihinde depremden etkilenen 11 il öncelikli olmak üzere ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim veren özel eğitim okullarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında; özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim meslek liseleri için 20 meslek öğretim programı, 20 atölye standardı, 20 öğretmen kılavuzu, 20 öğrenci etkinlik kitabı, 5 araştırma, 2 model, 2 katalog, 2 meslek alan öğretmeni mesleki gelişim programı, 2 mesleki gelişim programı öğretmen ders notu, 1 kuramsal kitap (Özel Eğitimde Mesleki Eğitim ve İstihdam), 2 katalog ve 6 Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) mesleki yeterlilik kitabı hazırlandı. Ayrıca okul- sektör iş birliğini desteklemek amacıyla her bölgeden bir özel eğitim meslek okulunda olmak üzere 7 Mesleki Özel Eğitim Mükemmeliyet Merkezi (MÖZEM) kuruldu. Meslek öğretmenlerinin özel eğitim alanındaki mesleki yeterliklerini artırmak amacıyla da 778 meslek alan öğretmeni için eğitim düzenlendi.

'HERKES ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAR'

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel eğitimin her zaman öncelikli alanı olduğunu belirterek, "Bir kere biz, dünya tarihinde ama bir insanı vali yapan ilk geleneğe sahibiz. Bizim için insanların fıtrattan, doğuştan sahip olduğu özelliklerin hepsi özel. Ben şahsen şöyle inanıyorum; her insanın bir özel yönü vardır. Her insanın eksikleri vardır. Bazı insanlar bu eksikliklerini görürler. Bazı insanların eksikliklerini, engellerini bizler gözle görürüz. Bazı insanlarınkini göremeyiz. Kimilerinin bizim görebildiğimiz engeli vardır. Kimilerinin bizim göremediğimiz kaskatı bir kalbi vardır. Duyguları yoktur. O yüzden bizim baktığımız perspektiften herkes özel eğitime ihtiyaç duyan bireydir. Hepimiz bunun farkında olmalıyız. Böyle baktığımız için özel eğitimi ben gerçekten farklı bir yere koyuyorum" diye konuştu.

'ATÖLYELER, KENDİNİ İFADE ETME ALANIDIR'

Dünyanın çok hızlı değiştiği bir dönemde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki hayattan uzak kalmasının toplumsal adalet açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tekin, "Biz özel eğitimde mesleki eğitimi, üretim ahlakının fırsat eşitliği ve bağımsız yaşam idealinin somut bir karşılığı olarak görüyoruz. Bu projede atölyeler kısmı çok kritik. Atölyeler, insanın kendine dair kanaatini değiştiren yerler olarak tasarlanıyor. Orada bir el malzemeye dokunur, fakat asıl işlenen çoğu zaman malzeme değildir; sabır işlenir, dikkat işlenir, öz güven işlenir, meslek ahlakı işlenir, insani hassasiyetler işlenir. Evlatlarımızın bir işi yapabilme duygusunu ilk kez kendi emeğinin karşılığında görmesi eğitimin en sahici alanlarından birisi. Özel eğitim ihtiyacı olan evlatlarımız için de bu atölyeler okulun içinde açılmış bir kendisini açıklama, ifade etme alanıdır. Adeta çocuğun hayata geçiş, hayatta buluşma provasıdır" diye konuştu.

'BÜTÜNCÜL BİR HAZIRLIK ZEMİNİ OLUŞTURDUK'

Projenin masa başında değil, sahayı dinleyerek bütüncül bir hazırlıkla yürütüldüğünü ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezindeki yaklaşımla uyuştuğunu söyleyen Tekin, "2023'ten bugüne orta öğretim kademesindeki mesleki eğitim veren özel eğitim okullarımızın kurumsal kapasitesini güçlendiren planlı bir çalışma yürüttük. Sahayı dinleyen, ihtiyacı ölçen, modeli kuran ve çıktıyı görünür hale getiren bütüncül bir hazırlık zemini oluşturduk. Evvela ihtiyaçları doğru tespit etmeye odaklandık. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, velilerimizin, işverenlerimizin ve ilgili bütün kurumlarımızın görüşleriyle mevcut durumu analiz ettik. Özel eğitimde mesleki eğitimin ihtiyaçları ve meslek alanlarına ilişkin beklentileri tespit ettik. Böylece atacağımız adımları veriyle, gözlemle ve ortak bir akılla şekillendirmiş olduk. İş eğitimi ve meslek ahlakı dersi kapsamında mevcut 18 meslek alanı tepeden tırnağa güncellendi. Ayrıca 2 yeni alan sisteme dahil edildi" dedi. Bakan Tekin ayrıca MÖZEM'lerin Gaziantep, Malatya, Bursa, Konya, Çorum, Kütahya ve Antalya'da 7 merkezde hayata geçirildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Özel Eğitimde Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Survivor’da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza’nın sevgilisi bakın kim çıktı Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
İtalya’dan Okan Buruk’a dev talip İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip
Bunu da gördük Hindistan’da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor
Fred Fenerbahçe’den ayrılıyor Brezilya’daki yeni evi bile hazır Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır
Özgür Özel, Erdoğan’a 300 bin TL tazminat ödeyecek Özgür Özel, Erdoğan'a 300 bin TL tazminat ödeyecek
Acun Ilıcalı’dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım Acun Ilıcalı'dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım

13:36
Dünya Kupası’na çağrılan Neymar’a hayatının şoku
Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
13:19
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
13:18
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
13:11
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 13:50:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Özel Eğitimde Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.