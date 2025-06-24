Prof. Dr. Zeliha Kerry Emekli Olup Öğrenci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Prof. Dr. Zeliha Kerry Emekli Olup Öğrenci Oldu

Prof. Dr. Zeliha Kerry Emekli Olup Öğrenci Oldu
24.06.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

40 yıl öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Zeliha Kerry, emekli olduktan sonra sosyoloji öğrencisi oldu.

EGE Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda 40 yıl öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Zeliha Kerry (69), 2023 yılında emekli olduktan sonra EÜ Sosyoloji Bölümü'ne öğrenci olarak kaydoldu. Emekli olduğu okula geri dönen Prof. Dr. Kerry, kampüsteki 42'nci yılını öğrenci olarak geçiriyor.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda uzun yıllar öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Zeliha Kerry, 1983 yılında çalışmaya başladığı üniversiteden 2023 yılında Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı ve Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak emekli oldu. 1990 yılında eczacılık fakültesinde doktora yaparken kazandığı ancak okuyamadığı sosyoloji bölümüne emekli olduktan sonra yeniden kaydolan Prof. Dr. Kerry, okuluna öğrenci olarak geri döndü. Şu anda 2'nci sınıfta okuyan Prof. Dr. Kerry, kampüsteki 42'nci yılını öğrenci olarak geçiriyor.

'DERSLERE DEVAM EDİYORUM, ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM'

Üniversiteden 10 Haziran 2023'te emekli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kerry, "40 yıl eczacılık fakültesinde çalıştım. 1983'te araştırma görevlisi olarak girdim. Doktora aşamasındayken sosyoloji bölümünü okumak, dünyayı anlamaya ilişkin eğitimim olmasını istiyordum. O dönemde doktora çalışmalarından hemen sonra üniversite sınavına girdim. Tek tercih olarak EÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü yazdım. Eczacılık ile edebiyat fakültesinin binaları yan yanaydı. Eczacılık eğitiminden sonraki akademik çalışmalarımı hem de ikinci üniversitemi birlikte yürütebileceğimi düşündüm ama yanılmışım. İkisini birden yapsam ikisinde de çok iyi olamayacaktım. Dolayısıyla kendi mesleğime dönüp, eczacılık fakültesindeki çalışmalarımı sürdürdüm. 2022 yılında af yasası çıktı. Hemen sosyoloji bölümüne kaydımı yaptırdım ve emekli olduktan sonra 2023 yılı Eylül ayında eğitimime başladım. Derslere devam ediyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Çok özel bir durum olmadıktan sonra başladığım işi bitirmek isterim. Sosyoloji, yarım kalan bir şeydi ama af yasası çıkmasaydı bundan yararlanamayacaktım. Öğrenci olarak eskiden yapmak istediğim, kişiliğimi geliştirecek, kafamı çalıştırmayı sürdürecek bir işi yapmaya devam etmenin, emekliliğe geçiş sürecimi de kolaylaştıracağını düşündüm" dedi.

'SINIF ARKADAŞLARIM 'HOCAM' DİYE HİTAP EDİYOR'

Sınıf arkadaşlarının kendisine 'Hocam' diye hitap ettiğini dile getiren Prof. Dr. Kerry, "Gençler bazı konularda danışıyorlar. Hep gençlerle birlikte yaşadım, çalıştım. Sosyal ortamlarda birlikte oldum. Sıralarda da onlarla birlikteyim, onlardan çok şey öğreniyorum. Sosyoloji bölümünde bir TÜBİTAK projesi vardı, bu projede arkadaşlarımla birlikte bursiyer oldum. Daha önce TÜBİTAK'ta yürütücü, araştırmacı oldum ama hiç bursiyer olmamıştım. Bu süreç kapsamında çok şeyler öğrendim. İnanılmaz bir deneyimdi. Yıllarca farmakoloji alanında araştırmalar yaptım. O araştırmalar sürecinde edindiğim deneyimler, uyguladığım testler ve konular sosyolojidekiyle bambaşka. Başka bir şey öğrenmek de benim için çok anlamlı oldu. 1983'ten 2023'e kadar hiç ara vermeden 40 yıl kampüsteydim. Hiç ara vermeden 42'nci yılımda öğrenci olarak buradayım. Bir şeyler öğrenmek her zaman keyif veriyor. Arkadaşlarımla birlikte olduğum, hocalarımı tanıdığım için çok mutluyum" diye konuştu.

'ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZA DA ROL MODEL'

Prof. Dr. Kerry'e Sosyoloji Bölümü'nde İstatistik Uygulamaları dersi veren EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan ise "Her dönem yaş almış öğrencileri sınıfta görüyorum. Zeliha hocayı ilk gördüğümde şaşırmadım. Çünkü ideallerine ulaşmak isteyen, üniversiteyi kazanamamış ya da daha sonra okumak isteyen öğrencilerimiz oluyor. Zeliha hocamızı da öyle zannettim. Dersin sonunda Zeliha hocamızın eczacılık fakültesinden profesör olarak emekli olduğunu öğrendim. Bu şaşırdığım bir durum oldu. Birbirimize 'hocam' diye hitap ediyoruz. Çok güzel bir şey. Emekli olduktan sonra hobilerle uğraşılır ya da çalışma döneminde yapılamayan işlere vakit ayrılır gibi bir düşünce var ama Zeliha hocamız eğitime devam etmek istemiş. Bence diğer öğrenci arkadaşlarımıza da rol model olabilecek bir kişi. Öğrencilerle beraber etkileşim halinde olurlarsa, çok güzel kazanımlar elde edileceğini düşünüyorum. Zeliha hocamız bir taraftan öğrenci konumundayken, diğer taraftan öğrencilere hocalık yapabilecek durumda" dedi.

Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi, Eğitim, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Prof. Dr. Zeliha Kerry Emekli Olup Öğrenci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayvalık’ta feci kaza: İş insanı hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı Ayvalık'ta feci kaza: İş insanı hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı
Fenerbahçe’ye 111 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Osimhen için gözü kararttılar Eğer kabul ederse dünyanın en yüksek maaşlı futbolcusu olacak Osimhen için gözü kararttılar! Eğer kabul ederse dünyanın en yüksek maaşlı futbolcusu olacak
Narin Güran’ın ağabeyi Enes’ten Yargıtay’a temyiz başvurusu Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu
İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu
Bitti bu iş Mostafa Mohamed’in yeni takımı hayırlı olsun Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
Jeff Bezos, kapitalizm karşıtı gösterilere aldırış etmeden lüks yatında köpük partisi verdi Jeff Bezos, kapitalizm karşıtı gösterilere aldırış etmeden lüks yatında köpük partisi verdi
Marmaray’da bir kişi raylara atlayarak intihar etti Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
İsrailli Bakan Eliyahu: İran’daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz
Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Öldürdüğü kızı ile 18 saat Anne, çocuklarını böyle oyalamış Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış

10:42
Ateşkes kısa sürdü İran’dan İsrail’e balistik füze saldırısı
Ateşkes kısa sürdü! İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı
10:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
10:09
Rüzgar tersine döndü Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
10:08
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım?
08:11
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı
15:25
Kocaeli’de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kocaeli'de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
15:13
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Turan’ın takımına gidiyor
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
15:12
Pistte korku dolu anlar 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi
Pistte korku dolu anlar! 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’nin İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
14:35
Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
14:17
Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası
Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası
14:13
İran’dan ABD’ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz
İran'dan ABD'ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz
14:10
Öldürdüğü kızı ile 18 saat Anne, çocuklarını böyle oyalamış
Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 10:52:35. #7.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Zeliha Kerry Emekli Olup Öğrenci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.