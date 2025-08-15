Proje Okulları Kılavuzu Yayınlandı - Son Dakika
Eğitim

Proje Okulları Kılavuzu Yayınlandı

15.08.2025 12:59
MEB, özel proje okulları için yol haritası ve kriterler sunan kılavuzu yayımladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Özel Proje Uygulayan Okullar Kılavuzu'nun 'Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği' doğrultusunda yayımlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Özel Proje Uygulayan Okullar Kılavuzu', ortaöğretim kurumlarının özel proje okulu kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esasları içeriyor. Kılavuz, ilk kez proje okulu başvurusunda bulunacak okullar ile mevcut proje okullarının proje faaliyetlerini nasıl yürüteceği ve izleme değerlendirme süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda kapsamlı bir yol haritası sunarken, okul gelişim projeleri ve okul özel projeleri kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin kriterleri ayrıntılı olarak açıklıyor. Buna göre; bir eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan kriterlerinden en az birini sağlaması gerekiyor. Okullar, proje tekliflerini 4 yıl uygulanacak şekilde planlayabiliyor. Genel müdürlüklere bağlı proje okulu teklifleri, her ilde ilgili genel müdürlüğe bağlı okul sayısının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılıyor. Her ilde ilgili genel müdürlüklere bağlı okul sayısının yüzde 1'ini geçmeyecek şekilde sadece okul gelişim projesi uygulayacak okullardan proje okulu teklifleri, ilgili milli eğitim müdürlüklerince yapılacak. Bu okulların okul gelişim planı doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlarının yerel ve merkezi imkanlarla desteklenmesi de sağlanacak.

İZLEME RAPORLARI

Kılavuzda okul müdürlüklerinin, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin, ilgili genel müdürlüklerin görev ve sorumlulukları da net biçimde tanımlanıyor. Başvuruların kabulünden değerlendirme ölçütlerine, proje izleme formlarından eylem planı örneklerine tüm süreç takvimi, ayrıntılı olarak kılavuzda yer alıyor. 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında il proje okulu değerlendirme komisyonu ve il proje okulu teklif komisyonu kurulacak. Okulların taahhüt ettikleri projelerde hedeflenen göstergelere ulaşma düzeyi; okul iklimi, öğrenme ortamları, akademik başarı, sosyal-kültürel etkinlikler, bilişim-teknoloji, fen ve sosyal bilimler, üretim, sürdürülebilirlik gibi temalar üzerinden değerlendirilecek. İzleme raporları, belirlenen tarihlerde ilgili genel müdürlüklere gönderilecek. Kılavuz, proje okullarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda bütüncül, yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim uygulamalarını hayata geçirmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Proje Okulları Kılavuzu Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
