Iğdır Üniversitesi Rektörü İHA'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesi Rektörü İHA'yı Ziyaret Etti

Iğdır Üniversitesi Rektörü İHA\'yı Ziyaret Etti
04.06.2026 14:43
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Gürel, İHA Iğdır Temsilciliğini ziyaret etti, iş birliği vurguladı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, iadeyi ziyaret kapsamında İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Ziyarette, İHA Iğdır İl Temsilcisi Sebahattin Yum ile bir araya gelen Rektör Gürel'e; Kültürel Diplomasi, Diaspora ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Doç. Dr. Oğuz Doğan, Şehir ve Üniversite İlişkilerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öcal, Özel Kalem Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Akgün ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Parim eşlik etti. Görüşmede üniversite ile basın kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine değinen Rektör Gürel, kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesinde basının üstlendiği sorumluluğun büyük değer taşıdığını ifade etti. Iğdır Üniversitesinin eğitim, bilim, kültür ve sosyal alanlarda yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi veren Gürel, üniversitenin gelişim sürecinde basının yapıcı katkılarının önemli olduğunu vurguladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Iğdır Üniversitesi Rektörü İHA'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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