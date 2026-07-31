Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, tercih danışmanlığı standında öğrenciler ile buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Altun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK Aile Akademisi koordinasyonunda YKS Tercih Danışmanlığı için kurulan stantlarını ziyaret ederek, tercih yapacak öğrenciler ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Hunat Hatun Medresesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversite adaylarının tercih süreçlerinde yardımcı olmak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı stantlarını ziyaret etti. Ziyaretinde ERÜ ve diğer üniversiteler tarafından kurulan stantları tek tek dolaşan Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile sohbet etti. ERÜ tarafından kurulan stantta öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Altun, tercih öncesi üniversite hakkında bilgi almak isteyen öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Öğrencilere ERÜ'nün fakülteleri ve bölümleri hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere başarılar diledi.