Rukiye Dinç, Kütahya\'daki imam hatip lisesinde Hz. Peygamber\'in aile hayatını anlattı

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Peygamberimiz ve Aile" konulu seminerde, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek aile hayatı ve aile bağlarının önemi ele alındı.

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla "Peygamberimiz ve Aile" konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminerde konuşmacı Rukiye Dinç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile hayatından örnekler paylaşarak sevgi, saygı, hoşgörü ve adaletin aile içindeki önemine dikkat çekti. Güçlü aile bağlarının toplum hayatına katkılarına da değinen Dinç, Hz. Peygamber'in örnek aile modeli üzerinden günümüz aile içi iletişimine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda, aile içi iletişimde karşılıklı anlayışın ve manevi değerlerin önemine vurgu yapıldı.

Okul yönetimi, değerli sunumları ve paylaşımları dolayısıyla Rukiye Dinç'e, programın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.