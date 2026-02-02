Sakarya'da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama - Son Dakika
Eğitim

Sakarya'da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama

Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya\'da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama
02.02.2026 21:58  Güncelleme: 22:26
Haber Videosu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, özel bir kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, yurtta kalan 35 öğrenci ilçedeki otellere yerleştirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki özel bir kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde meydana gelen patlamada facianın eşiğinden dönüldü.

YURDUN MUTFAK BÖLÜMÜNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 20.30 sıralarında Serdivan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası mutfak kısmında büyük hasar oluştu.

Sakarya'da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama

ÖĞRENCİLER OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mutfak bölümünde teknik inceleme başlatırken, patlamanın kesin nedeninin hazırlanacak raporun ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla yaralanan olmazken, yurtta kalan 35 öğrenci ise ilçede bulunan otellere yerleştirildi.

Kaynak: DHA

Serdivan, Sakarya, Eğitim, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
