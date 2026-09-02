Salihli'de KPSS sınavı öncesi güvenlik toplantısı Kaymakam Güldoğan başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Salihli'de KPSS sınavı öncesi güvenlik toplantısı Kaymakam Güldoğan başkanlığında yapıldı

Salihli\'de KPSS sınavı öncesi güvenlik toplantısı Kaymakam Güldoğan başkanlığında yapıldı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak KPSS Lisans Sınavı öncesinde Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıda sınav öncesi, sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ele alınarak kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026 KPSS Lisans Sınavı öncesinde Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ile sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026 KPSS Lisans Sınavı öncesinde, sınavın huzur ve güven ortamında yapılması amacıyla hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda KPSS Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ile sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Yetkililer, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.

6 Eylül Pazar günü yapılacak KPSS Lisans Sınavı'na girecek tüm adaylara ve görevli personele başarı ve kolaylıklar dilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Salihli'de KPSS sınavı öncesi güvenlik toplantısı Kaymakam Güldoğan başkanlığında yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de KPSS sınavı öncesi güvenlik toplantısı Kaymakam Güldoğan başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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