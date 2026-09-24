Salihli'de yeni akademik yıl öncesi kampüs ve yurt güvenliği görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihli'de yeni akademik yıl öncesi kampüs ve yurt güvenliği görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salihli\'de yeni akademik yıl öncesi kampüs ve yurt güvenliği görüşüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli'de yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığındaki toplantıda kampüs, öğrenci yurtları ve çevresinde asayiş, trafik, barınma ve ulaşım önlemleri ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla "Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni akademik yıl öncesinde üniversite yerleşkesi, öğrenci yurtları ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

Toplantıda; asayiş ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra kampüs çevresindeki trafik düzenlemeleri, öğrencilerin barınma ve ulaşım konuları ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren çalışmalar değerlendirildi.

Öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek önleyici tedbirler de toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, üniversite eğitimi için Salihli'ye gelen gençlerin güvenliğinin önemine dikkat çekti. Güldoğan, "Gençlerimizin eğitimlerini güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, emniyet güçlerimizden yerel yönetimlerimize ve üniversite yönetimimize kadar tüm kurumlarımız tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde çalışacaktır." dedi.

Toplantı, yeni akademik yılın Salihli'ye, akademisyenlere ve öğrencilere hayırlı olması temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerAli GüldoğanGüvenlikAsayişTrafikGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim 8-0’a rağmen yok Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok
Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Bursa’da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:27
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
10:45
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizi sallayan deprem
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 11:44:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Salihli'de yeni akademik yıl öncesi kampüs ve yurt güvenliği görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei