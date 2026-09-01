Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul müdürleriyle planlama toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul müdürleriyle planlama toplantısı yapıldı

Samsun\'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul müdürleriyle planlama toplantısı yapıldı
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Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul müdürlerinin katılımıyla Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıda, okullarda yürütülecek çalışmalar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, ortaöğretime yerleşemeyen öğrencilerin durumu ve OSB ile mesleki eğitim iş birliği gibi konular ele alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul müdürlerinin katılımıyla Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülecek çalışmalar ve eğitim faaliyetlerinin planlanmasına ilişkin konular ele alındı.

Gündem kapsamında 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Genelgesi, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), ortaöğretim kurumlarına yerleşemeyen öğrencilerin durumu, zümre toplantıları, okul kıyafetleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile mesleki eğitim iş birliği ile belirli gün ve haftalara ilişkin görev dağılımları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca yeni eğitim öğretim yılında eğitim-öğretim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, öğrencilerin okullara hazırlıkları ve eğitim kurumlarında yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, yeni eğitim öğretim yılının planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Şube Müdürleri Hakan Erhan ve Emin Korkmaz ile ilçede görev yapan okul müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Eğitim, Havza, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul müdürleriyle planlama toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul müdürleriyle planlama toplantısı yapıldı - Son Dakika
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