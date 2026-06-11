Sarıgöl'de görsel sanatlar sergisi - Son Dakika
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Sarıgöl'de görsel sanatlar sergisi

Sarıgöl\'de görsel sanatlar sergisi
11.06.2026 13:26  Güncelleme: 13:28
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Atatürk Gençlik Merkezi'nde düzenlenen görsel sanatlar sergisine kaymakam, belediye başkan vekili, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Atatürk Gençlik Merkezi'nde görsel sanatlar sergisi düzenlendi.

Etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Belediye Başkan Vekili Hatice Uğurlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergilenen eserleri tek tek inceleyen Kaymakam Halil Dalak, öğrencilerden ve sorumlu öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emeği geçenleri tebrik eden Dalak, başarılı çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, çalışmaların önemine vurgu yaptı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Sarıgöl'de görsel sanatlar sergisi - Son Dakika

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