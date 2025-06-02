Savunma Sanayi İçin Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Eğitim

Savunma Sanayi İçin Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Savunma Sanayi İçin Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı
02.06.2025 17:31
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MEB ve SSB, 13 okulda savunma sanayi dersleri verecek protokolü imzaladı, teknikerler yetiştirilecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hazırlanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü', Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından imzalandı. Protokole göre, 12 farklı ildeki 13 okulda savunma sanayi alanında uygulamalı dersler verilecek.

MEB ve SSB arasında 'Milli Yetkinlik Hamlesi' kapsamında hazırlanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü', SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Bakan Tekin ile Savunma Sanayii Başkanı Görgün tarafından imzalandı. Protokol kapsamında uygulanacak Etkileşim, Liderlik, Mükemmeliyet, Akılcılık, Sürdürülebilirlik (ELMAS) Programıyla 12 farklı ildeki 13 okuldu savunma sanayi alanında uygulamalı dersler verilecek. Böylece deneyim sahibi teknikerlerin yetişmesi sağlanacak.

'MESLEK LİSELERİMİZ ÇOK FARKLI BİR NOKTAYA EVRİLDİ'

Bakan Tekin, 2014 yılında meslek liselerinde proje okul kavramını mevzuata koymakla meslek liselerinde apayrı bir sürecin başladığını belirterek, "Proje okulu mantığıyla meslek liselerimiz gerçekten çok farklı bir noktaya doğru evrildi. Şu anda çok üst dilimlerden öğrenci alan çok sayıda meslek lisemiz var ve bunlar bizi gerçekten mutlu ediyor. Çünkü başlattığımız projeksiyon sonuç vermeye doğru ilerliyor. Bu oldukça güzel bir şey. Meslek liselerimizde programlarımızı revize edip yepyeni bir dönem başlatırken, aynı zamanda bu işi yaparken bütün bunları organize ederken ilgili sivil toplum örgütleriyle de istişareyi çok önemsedik. Sektörün temsilcilerinin birçok noktada okullarımızda bu anlamda ders verdikleri örneklerimiz var. Bu da bizim için çok önemli bir konu" dedi.

'ATÖLYE VE LABORATUVARLARI YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ'

Bakan Tekin ayrıca, okullardaki atölye ve laboratuvarların yenilenmesi için bu yılki bütçenin içerisine yaklaşık olarak 8,5 milyar TL'lik pay aktardıklarını ifade ederek, "Meslek liselerimizdeki bütün atölye ve laboratuvarları da bu anlamda yani bu başlattığımız sürece eşlik edecek şekilde yeniden düzenlemek istiyoruz. Ben bu 13 tane pilot meslek lisesinin yakın bir zamanda sayısının artacağını ve öğrencilerimiz tarafından yoğun bir teveccüh göreceğine inanıyorum" diye konuştu.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de "Programın tasarımı, işleyişi ve çıktıları; zaman içinde hep birlikte değerlendireceğimiz, izleyeceğimiz, önem verdiğimiz bir program. 12 tane pilot ilde, 13 pilot okul üzerinde gerçekleşecek. Bütün ülkeye yayılması için bunun olumlu ve pozitif katkılarının hızlı alınabileceğine biz inanıyoruz. Memleketimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

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