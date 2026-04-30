Şehzadeler\'de minik eller takı tasarlayacak

Şehzadeler Belediyesi, çocukların tasarım becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. 7-14 yaş grubuna hitap eden "Takı Tasarım Atölyesi", minik tasarımcıları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Hayal gücünü ön plana çıkaran atölyede çocuklar, kendi tasarladıkları rengarenk takıları üretme fırsatı bulacak. "Hayal et, tasarla, ışılda" sloganıyla düzenlenecek etkinlik hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle dikkat çekiyor. Atölye çalışması 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00'te Kurşunlu Han'da gerçekleştirilecek.

Sınırlı kontenjanla düzenlenecek etkinliğe katılım ise ücretsiz olacak. Programa katılan çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapılacak. Kayıt ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Şehzadeler Belediyesi Çözüm Merkezi'nin 444 90 45 numaralı hattı üzerinden başvuru yapabilecek. - MANİSA