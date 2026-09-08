Seyyar kanser tarama aracı Pembe Prenses, 3 hafta İzmir Aliağa'da hizmet verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seyyar kanser tarama aracı Pembe Prenses, 3 hafta İzmir Aliağa'da hizmet verecek

Seyyar kanser tarama aracı Pembe Prenses, 3 hafta İzmir Aliağa\'da hizmet verecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı'nın seyyar kanser tarama aracı Pembe Prenses, 07-25 Eylül'de Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz mamografi ve kanser tarama testleri sunacak. Erken tanı için 30-65 yaş kadınlara HPV-DNA, 40-69 yaş kadınlara mamografi ve 45-70 yaş tüm bireylere GGK testi öneriliyor.

Kanser taramalarında erken tanının önemine dikkat çekmek ve vatandaşların tarama hizmetlerine kolayca ulaşmasını sağlamak amacıyla tam donanımlı seyyar kanser tarama aracı "Pembe Prenses", 3 hafta boyunca Aliağa'da hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından tarama amacıyla faaliyete geçirilen İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Pembe Prenses tarama aracı, 07-25 Eylül 2026 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatlerinde Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağalı vatandaşlara hizmet verecek. Ücretsiz mamografi çekimi ve kanser tarama testlerinin gerçekleştirileceği araçta, vatandaşların erken tanı amacıyla gerekli taramalardan yararlanması sağlanacak.

Taramalar erken tanı için

Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, kanser taramalarının erken tanı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Serviks (rahim ağzı) kanseri taraması kapsamında 30-65 yaş arasındaki kadınların beş yılda bir HPV-DNA testi yaptırmaları, meme kanseri taraması kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir mamografi çektirmeleri ve sağlık personeli tarafından muayene olmaları öneriliyor. Kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması kapsamında ise 45-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin iki yılda bir gaitada (dışkı) gizli kan testi (GGK), 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmaları öneriliyor" dedi.

Orhun, ücretsiz mamografi çekimi ve kanser tarama testlerinden yararlanmak isteyen vatandaşları Pembe Prenses aracına davet etti.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Sağlık Bakanlığı, Mamografi, Eğitim, Aliağa, Eylül, İzmir, HPV, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Seyyar kanser tarama aracı Pembe Prenses, 3 hafta İzmir Aliağa'da hizmet verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ’cü haine yardım iddiası 10 şüpheli adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede
Kiev’den ’barış’ sinyali Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor
Otomotiv devi frene bastı Binlerce kişi işten çıkarılacak Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
AHBAP’ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay’a gönderilecek AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

14:43
Kadıköy kalesi düştü Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor
Kadıköy kalesi düştü! Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor
14:31
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor’da 3 dünya yıldızı öne çıktı
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
13:50
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 14:49:46. #7.13#
SON DAKİKA: Seyyar kanser tarama aracı Pembe Prenses, 3 hafta İzmir Aliağa'da hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement