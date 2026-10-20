Sinop İl Müftüsü Arslaner, hafızlık programındaki din görevlileriyle toplantı yaptı

Sinop İl Müftüsü Arslaner, hafızlık programındaki din görevlileriyle toplantı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop İl Müftülüğü, din görevlilerine yönelik Hafızlığı Muhafaza Programı kapsamında değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, İl Müftüsü Mehmet Arslaner ile din görevlileri hafızlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerini ele aldı.
Sinop İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik düzenlenen "Hafızlığı Muhafaza Programı" kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Sinop İl Müftüsü Mehmet Arslaner, Hafızlığı Muhafaza Programı'na katılan din görevlileri ile bir araya geldi. Toplantıda, din görevlilerinin hafızlıklarını korumalarına ve geliştirmelerine yönelik yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri detaylı bir şekilde ele alındı. Program dahilinde sürdürülen çalışmaların ve eğitim süreçlerinin verimliliğinin değerlendirildiği toplantıya Sinop İl Müftü Yardımcısı Metin Aykut ile Şube Müdürü Hasan Karataş da katıldı. İl Müftüsü Arslaner, hafızlığın önemine vurgu yaparak programa katılım sağlayan din görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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