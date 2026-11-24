Şırnak Uludere'de sınır köyü okulunda öğrenciler Öğretmenler Günü gösterisi sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Irak sınırındaki Yemişli köyündeki Umutışı Okulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler gösteri sundu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Babat öğretmenlere çiçek takdim etti ve pasta kesildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Irak sınırındaki Yemişli köyünde bulunan Umutışı Okulunda, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelendi. Öğrencilerin sergilediği gösteriler, programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Okulu ziyaret eden Uludere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Babat, öğretmenlere çiçek takdim ederek günlerini kutladı. Programda, günün anlam ve önemine özel hazırlanan pasta da kesildi. Öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA
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