Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Irak sınırındaki Yemişli köyünde bulunan Umutışı Okulunda, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelendi. Öğrencilerin sergilediği gösteriler, programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Okulu ziyaret eden Uludere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Babat, öğretmenlere çiçek takdim ederek günlerini kutladı. Programda, günün anlam ve önemine özel hazırlanan pasta da kesildi. Öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.