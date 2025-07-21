Şırnak Üniversitesi 8 Yeni Bölüm Açtı - Son Dakika
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Eğitim

Şırnak Üniversitesi 8 Yeni Bölüm Açtı

21.07.2025 16:59
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Şırnak Üniversitesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 8 yeni bölüm ile öğrenci alacak.

ŞIRNAK Üniversitesi'nde, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında aralarında Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği'nin de bulunduğu 8 yeni bölüm açıldı. Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, "Üniversitemizde 4 yıllık petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü açıldı. Bu bölümümüzü tercih edecek olan öğrencilerimiz aynı zamanda Gabar Dağı'nı bir laboratuvar olarak kullanabileceklerdir" dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açılması için onay verilen Ebelik, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği, Sondaj Teknolojisi Programı, Antrenörlük Eğitimi Programı, Evde Hasta Bakımı Programı, Yaşlı Bakımı Programı ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'nın 2025-2026 eğitim-öğretim sezonunda öğrenci alacağını açıkladı.

HEM TEORİ HEM SAHA EĞİTİMİ

Bölümlerin 2025- YKS tercih kılavuzunda yer alacağını belirten Alkış, "Üniversitemizde 4 yıllık petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü açıldı. Bu sene aynı zamanda öğrenci alımı da yapıyoruz bu bölümümüze. Bu bölümümüzü tercih edecek olan öğrencilerimiz aynı zamanda Gabar Dağı'nı bir laboratuvar olarak kullanabileceklerdir. Burada öğrendikleri bilgileri sahada uygulamalı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. Petrol ve doğalgaz mühendisliğinin yanında bir de 2 yıllık sondaj teknolojileri bölümünü açtık. Bu iki bölüm hem ülkemiz açısından hemşehrilerimiz açısından oldukça önemli" diye konuştu.

'GENÇLERİ BU ALANDA İSTİHDAM ETMEK İÇİN BU İKİ BÖLÜMÜ ÖNEMSİYORUZ'

Abdurrahim Alkış, "Biz ülke olarak eskiden daha çok tarım ve hayvancılık ülkesiydik. Son zamanlarda özellikle ülkemizin batı tarafı ve Çukurova tarafı ciddi bir şekilde sanayileşme politikaları çerçevesinde sanayi bölgeleri olmaya başladı. Biz Şırnak olarak da petrol bakımından ülkemizin önemli bir gelir kaynağı olmanın peşindeyiz. Ülkemiz her ne kadar şimdiye kadar, petrol ve doğal gaz alanında zengin bir ülke olmasa da bundan sonra bunun olabileceğini gördük. Yanı başımızda çok zengin petrol ülkeleri bulunurken, bizim bundan mahrum kalmamız pek de düşünülemezdi. Yakın bir zamanda ülkemizin bu iki alanda da hem petrol alanında hem doğal gaz alanında ülkeye ciddi katkılar sunabilecek rezervlere sahip olduğunu ve bu rezervlerden istifade etmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Üniversite olarak biz de buna katkı sunmak istiyoruz. Özellikle Şırnaklı ve bölgedeki gençleri, bu alanda istihdam etmek ve kalifiye eleman yetiştirmek için bu iki bölümü oldukça önemsiyoruz. Öğrencilerimizin bu iki bölümümüzü tercih edeceklerini düşünüyoruz. Biz petrol ve sondaj alanında da çok sağlıklı cihazlara sahip değildik. Son zamanlarda aldığımız bilgilere göre ülkemiz artık sondajlarını kendisi üretebiliyor. Kendisi sanayi bölgelerinde bunları oluşturabiliyor. Biz sondaj teknolojisi bölümümüzle bu alana katkı sunmak istiyoruz" dedi.

'BÖLGENİN EN İYİ LABORATUVARLARI BİZDE'

Geçen yıl 6 bin 500 öğrencisi sayısının bu yıl 7 bin 500'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Alkış, şöyle konuştu: "Daha fazlası da olabilir. Bu rakamı tutturacağımızdan eminim. ÖSYM sınavına giren öğrencilerimizin bilgilerine sunuyorum bunu. Evde yaşlı bakımı, evde hasta bakımı bölümlerini de açtık. Yıllardır öğrenci alımı yapmadığımız antrenörlük bölümüne öğrenci alımı yapıyoruz. Şehrin spor alanındaki başarılarına başka başarılar katmak istiyoruz. Öğrencilerimiz bu bölümü daha rahatlıkla tercih edebileceklerdir. Bu konuda çok güzel bir kampüsümüz var. Çok değerli spor imkanlarına, spor malzemelerine sahip bir laboratuvarımız var. Ebelik alanında da bu böyle. 2 sene önce bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptık. Çok iyi bir laboratuvar oluşturduk ebelik ve hemşirelik bölümümüz için. Bölgenin en iyi laboratuvarları bizde diyebilirim."

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Şırnak Üniversitesi 8 Yeni Bölüm Açtı - Son Dakika

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