ASSİM'de STK'lara sürdürülebilirlik eğitimi - Son Dakika
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ASSİM'de STK'lara sürdürülebilirlik eğitimi

ASSİM\'de STK\'lara sürdürülebilirlik eğitimi
22.06.2026 11:31  Güncelleme: 11:36
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Antalya'da düzenlenen eğitimde, sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir gelir modelleri oluşturması, finansal kaynak çeşitlendirmesi ve kurumsal kapasite güçlendirmesi konuları ele alındı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında "Sivil Toplum Kuruluşlarında Gelir Modeli Oluşturma ve Sürdürülebilirlik" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eğitimde, sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir gelir modelleri oluşturması, finansal kaynaklarını çeşitlendirmesi ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmesine yönelik bilgiler paylaşıldı. Programda ayrıca sosyal girişimcilik uygulamaları, ulusal ve uluslararası hibe ve destek programları, dijital platformların sunduğu durumlar ile gönüllülük deneyimlerinin iş dünyasında görünür hale getirilmesini hedefleyen gönüllülük temelli istihdam modeli de katılımcılara aktarıldı. Türkiye genelinde 10 ilde yürütülen eğitim programının sivil toplum kuruluşlarının daha güçlü, üretken ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sunması hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Antalya, Eğitim, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ASSİM'de STK'lara sürdürülebilirlik eğitimi - Son Dakika

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