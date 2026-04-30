Sultanbeyli\'de 3 yeni okulun temeli atıldı

Sultanbeyli'de eğitim yatırımları kapsamında ilçeye kazandırılacak 3 yeni okulun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve İstanbul milletvekilleri katıldı.

Törende konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçenin eğitim yatırımları açısından önemli bir adım atıldığını belirterek, Mehmet Akif Mahallesi'nde bir ilkokul ve bir ortaokulun, Akşemsettin Mahallesi'nde ise bir ilkokulun temelinin atıldığını söyledi. Tombaş, yapılan yatırımların çocukların eğitim şartlarını iyileştirmeye yönelik olduğunu ifade ederek, "Bugün burada sadece okul binalarının temelini atmıyoruz. Çocuklarımızın hayallerine, gençlerimizin yarınlarına, ailelerimizin umutlarına ve Sultanbeyli'mizin geleceğine güçlü bir temel atıyoruz. Her bir okulumuz; içinde bilgiyle, emekle, sevgiyle ve gayretle büyüyecek nice evladımızın yuvası olacak. Bu okullarda nice çocuklarımız ilk harflerini öğrenecek, nice gençlerimiz hedeflerini büyütecek, nice başarı hikayelerinin ilk satırları yazılacak. Bizim en büyük gayemiz; gözümüzün nuru evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasıdır. Onların daha ferah sınıflarda, daha güvenli ve daha güçlü imkanlarla donatılmış eğitim ortamlarında yetişmesidir. Bu anlayışla Sultanbeyli'de eğitimi her zaman öncelikli hizmet alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Çocuklarımızın eğitim imkanlarını geliştirmek, okullarımızın fiziki kapasitesini artırmak, sınıf mevcutlarının azalmasına katkı sunmak ve eğitim kalitesini daha da yükseltmek için bütün kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Tombaş, "Sultanbeyli'nin . İstanbul'un en genç ve en dinamik nüfusuna sahip ilçelerinden biri olarak öğrenci sayısının yoğunluğuna değinerek, " Yeni okul yatırımlarına ilişkin taleplerimizi Sayın Valimize arz ettiğimizde, kendileri ilk günden itibaren bizlere güçlü bir destek verdi. Bugün burada 3 yeni okulumuzun temelini atabiliyorsak, bunda Sayın Valimizin, Sayın Kaymakamımızın, milli eğitim camiamızın ve emeği geçen tüm kurumlarımızın çok kıymetli katkıları vardır. Bu vesileyle hem şahsım hem de hemşehrilerim adına kendilerine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Sultanbeyli'de yürütülen projelerin önemli bir kısmının hayata geçirildiğini belirterek, eğitim ve spor alanındaki yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. Özdemir, gençlerin daha iyi şartlarda eğitim alması ve sosyal alanlara erişiminin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Özdemir, "Kıymetli belediye başkanımız göreve geldiği günden bu tarafa vadetmiş olduğu projelerin yarısından fazlasını hamdolsun hayata geçirildi. İnşallah vaad edilen projelerin bir buçuk iki katını da görev süresi beş dönemlik süresiz olmadan inşallah hayata geçirmiş olacağız. Sultanbeyli'mizde kendilerinin öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bakanlıklarımızın gayretleriyle spor merkezleri, kentsel dönüş hamleleri, sağlık yatırımları güçleşmeden devam edecektir. Yine Sultanbeyli ilçemiz gençlerimiz için ilgi evleriyle, kreşleriyle, kütüphaneleriyle, sağlıklı çalışma ortamlarıyla Sultanbeyli gençleri ve çocukları emin adımlarla ilerletmeye devam ediyor. Bu mekanlar, bu alanlar özgüvenli, kendinden emin ve her daim güzel alışkanlıklarla inşallah geleceğe güvenle bakan Sultanbeyli'ni kardeşlerimizi yetiştirecektir. Başkanımız birçok alanda işte dört 440 bölümlük gençlik kampı gibi büyük bir projeyle de Sultanbeyli hemşehrilerimize seslendi. Gençlerimizin daha çok eğitim ortamlarının olması, gençlerimizin daha çok spor alanlarda spor yapması onların inşallah kötü alışkanlıklardan da korunmasına vesile olacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün kıymetli Sultanbeyli, Sultanbeyli genç kardeşlerimize, kıymetli hemşehrilerimize Bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz ifade ediyor, buradan bu yatırımların yapılmasında bilgiler, liderliğinden ötürü ve hem kutsal beynimize hem İstanbul'umuza hem de Türkiye'mize liderliği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül de kent genelinde eğitim yatırımlarının sürdüğünü belirterek, Sultanbeyli'de yeni okul projelerinin devam edeceğini ifade etti. Gül, ilçede ikili eğitimin kaldırılarak tam gün eğitime geçilmesinin hedeflendiğini, yeni arsaların üretilmesiyle birlikte önümüzdeki süreçte yeni okulların da kazandırılacağını kaydetti. Gül Konuşmasında, "Milli Eğitim Bakanımızla görüştük. Sanayi bakanımızla görüştük. Kendi imkanlarımıza baktık. Hayırseverlerimizi koordine ettik ve geldiğimiz noktada üç tane şimdi, dört tane başlayacak olan ve daha önemlisi bundan sonraki süreçte üretilen, ortaya çıkan her arsaya okul yapabilecek duruma geldik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere desteklerini esirgemeyen Abdullah başkanımıza bu işleri arsa anlamında önümüzü açan, imar anlamında önümüzü açan belediye başkanımıza, koordinasyonu sağlayan kıymetli kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün İstanbul'da olduğu gibi Sultanbeyli'de de ikili eğitimi tekli eğitime çevirmiş olacağız. Ne zaman olacak bu? Arsalar, üretilmeye devam ederse iki, iki buçuk sene içerisinde kalan yaklaşık on, on iki tane Okulumuzu daha yaparak her yavrumuzu, her kardeşimizin tam gün eğitim yapmasına imkan sağlamış olacağız. Allah devletimize zarar zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Sizlerin bu heyecan sizlerin bu sahiplenmesi olduğu müddetçe de Sultanbeyli'ye gelme arzumuz, isteğimiz her geçen gün daha da artıyor. Allah hayırlı etsin şimdiden. Sadece bununla kalmayacak. İstanbul Genelinde valilik imkanlarımızla bu yapılanlara ilaveten 100 tane anaokulu yapacağız. 100 tane dört altı yaş Kuran kursu yapacağız. 100 tane kreş yapacağız. 100 tane kapalı spor salonu yapacağız. 100 tane de halı saha yapacağız. Gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyacı olan bu yatırımları Sultanbeyli'mize de fazlasıyla yapmış olacağız. Özellikle buraya gelen öğrencilerimizin Mahallesine, okullarına da bakmış olacağız. Geçici şartlar uygunsa ilk sizden başlayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ben tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyor okullarımızın ilçemize, yavrularımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL